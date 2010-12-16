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Новогодняя выставка-продажа «Рукодельные чудеса» порадует владивостокцев
16 Декабря 2010, 11:26 | Владивосток
В Приморском краевом центре народной культуры (ул. Пушкинская, 25) с 17 по 26 декабря пройдет новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы «Рукодельные чудеса».
У приморских мастериц можно будет приобрести изящные украшения из венецианского стекла, натуральных камней, мыло и косметику ручной работы, батик, дизайнерские вещички для интерьера, уютные валяные вещи и многое другое.
Приглашаем всех гостей и жителей города. Для всех желающих ежедневно в 15.00 будут проходить бесплатные мастер-классы.
Тел. для справок 26-10-78, 92-72-80.
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