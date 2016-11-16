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Владивосток одним из первых посмотрел фильм "Переверни пластинку"

16 Ноября 2016, 16:13 | Владивосток

15 ноября в кинобаре Downtown Project владивостокцы поговорили о виниле и музыкальных лейблах, а после посмотрели фильм «Переверни пластинку». Это уже далеко не первое мероприятие, устроенное проектом «ЛУЧ–5» в преддверии фестиваля кино о музыке и новой культуре в рамках Beat Weekend, который будет проходить в кинотеатре «Уссури» с 17 по 20 ноября, пишет Деловая газета «Золотой Рог».


 

Вначале вечера Настя Холод, диджей и журналист, рассказала об особенностях таких музыкальных жанров как хардкор и панк, а также обсудила со слушателями независимые звукозаписывающие компании США.

После лекции зрители смогли увидеть документальный фильм Романа Навескина и Степана Поливанова (Москва) «Переверни пластинку». Сегодня данную картину по праву называют одной из лучших среди прошлогоднего фестиваля Beat Film Festival. Фильм повествует как о самой культуры винила в СССР и России, так и о его главных слушателях: меломанах, коллекционерах, фарцовщиках. Съемки картины проходили в Москве, Санкт – Петербурге и Воронеже на протяжении двух с половиной лет. Помимо интервью с музыкантами и диджеями (Mujuice, Noize MC, Софья Родина, Дмитрий «Сид» Спирин («Тараканы!») и др.), в фильме использованы фрагменты музыкального эфира телеканала «Дождь» и личные видеозаписи основателя магазина DiG, на которых показан рейдерский захват.

Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: акция  кино  лейбл  кинобар  уссури 



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