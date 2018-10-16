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Лагутенко обещает возродить V-ROX во Владивостоке

16 Октября 2018, 15:16 | Владивосток

Популярный фестиваль ждет смена формата

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья ЛАГУТЕНКО пообещал возродить популярный международный рок-фестиваль V-ROX во Владивостоке, отмененный в 2018 году.

«У нас уже есть вполне оформившиеся идеи и планы на V-ROX-2019 в новом формате», - сказал Лагутенко в интервью ТАСС.

Музыкант пояснил, что организаторы были вынуждены приостановить V-ROX из-за финансовых проблем.

«Несмотря на успех фестиваля у публики и его общественное признание, последние два года были связаны с непрекращающимися финансовыми трудностями. «Ноги» у которых растут, в свою очередь, из глобальных политических и экономических проблем в обществе», - отметил он.

По словам Лагутенко, устроители пытались найти финансовую поддержку у бизнес-структур и властей.

«Надо было честно сказать себе, что задуманный нами формат международного креативного общения в разных областях современного искусства несколько опередил свое время», - сказал лидер «Мумий тролля».

«Хотелось бы уточнить, что за пять лет существования V-ROX мы слышали множество восторженных слов в адрес фестиваля в связи с заявляемой важностью развития событийного туризма во Владивостоке, культурного и творческого обмена креативной молодежи Азиатско-Тихоокеанского региона, даже получали федеральные награды. При этом фестиваль остается и по сей день исключительно частной инициативой, которой непросто развиваться. С меценатами в городе не задалось. Федеральные бизнесы не желают спонсировать локальные мероприятия ввиду «недостаточной емкости Приморского рынка». Минкульт не имеет средств на новаторские проекты на Дальнем Востоке. Последние три года я уже перестал видеть смысл в коллекционировании ответных писем от администрации города с отказами в финансовой поддержке фестиваля. Какой смысл обсуждать слова вице-губернаторов, если администрация края ни разу не поддержала фестиваль ни одной копейкой?», - говорил ранее Лагутенко.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Международный фестиваль V-ROX проводился во Владивостоке ежегодно с 2013 года. В юбилейном, пятом по счету V-ROX в 2017 году приняли участие группы из России, Китая, Японии, Мексики, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Израиля и США.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта vrox.org

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Теги: v-rox  илья лагутенко  бизнес  фестиваль  рок-музыка 



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