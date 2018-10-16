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Лагутенко обещает возродить V-ROX во Владивостоке
Популярный фестиваль ждет смена формата
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья ЛАГУТЕНКО пообещал возродить популярный международный рок-фестиваль V-ROX во Владивостоке, отмененный в 2018 году.
«У нас уже есть вполне оформившиеся идеи и планы на V-ROX-2019 в новом формате», - сказал Лагутенко в интервью ТАСС.
Музыкант пояснил, что организаторы были вынуждены приостановить V-ROX из-за финансовых проблем.
«Несмотря на успех фестиваля у публики и его общественное признание, последние два года были связаны с непрекращающимися финансовыми трудностями. «Ноги» у которых растут, в свою очередь, из глобальных политических и экономических проблем в обществе», - отметил он.
По словам Лагутенко, устроители пытались найти финансовую поддержку у бизнес-структур и властей.
«Надо было честно сказать себе, что задуманный нами формат международного креативного общения в разных областях современного искусства несколько опередил свое время», - сказал лидер «Мумий тролля».
«Хотелось бы уточнить, что за пять лет существования V-ROX мы слышали множество восторженных слов в адрес фестиваля в связи с заявляемой важностью развития событийного туризма во Владивостоке, культурного и творческого обмена креативной молодежи Азиатско-Тихоокеанского региона, даже получали федеральные награды. При этом фестиваль остается и по сей день исключительно частной инициативой, которой непросто развиваться. С меценатами в городе не задалось. Федеральные бизнесы не желают спонсировать локальные мероприятия ввиду «недостаточной емкости Приморского рынка». Минкульт не имеет средств на новаторские проекты на Дальнем Востоке. Последние три года я уже перестал видеть смысл в коллекционировании ответных писем от администрации города с отказами в финансовой поддержке фестиваля. Какой смысл обсуждать слова вице-губернаторов, если администрация края ни разу не поддержала фестиваль ни одной копейкой?», - говорил ранее Лагутенко.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Международный фестиваль V-ROX проводился во Владивостоке ежегодно с 2013 года. В юбилейном, пятом по счету V-ROX в 2017 году приняли участие группы из России, Китая, Японии, Мексики, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Израиля и США.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта vrox.org
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