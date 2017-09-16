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"Меридианы Тихого" вновь принимают Берлинале Кристофа Терхещте во Владивостоке

16 Сентября 2017, 10:42 | Владивосток

В рамках 15-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» в кинотеатре «Океан» прошла лекция киножурналиста Берлинале Кристофа Терхещте «Невиданное, оригинальное. Что такое современный кино-эксперимент?». На встрече знаменитый редактор показал свои работы и поделился опытом в сфере кино, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кристоф Терхещте является руководителем секции «Форум» с 2001 года. Киножурналист с 1984 года. Будучи редактором на Европейском форуме малобюджетного кино в Гамбурге до 1999 года, отбирает фильмы. А в 1991 году становится редактором раздела о кино журнала «tip Berlin».

На это раз во Владивосток критик Кристоф Терхещте привозит лекцию «Невиданное, оригинальное. Что такое современный кино-эксперимент?». Киновед показывает несколько трейлеров, и после обсуждает со слушателями главные кинематографические тенденции. Являясь руководителем секции «Форум», киножурналист рассказывает о ярких картинах современного кинематографа и наиболее талантливых, подающих надежду молодых новаторах. Демонстрируя свой опыт в киножурналистике, Кристоф Терхещте делится советами со слушателями и желает всем начинающим авторам успешно реализовать свои проекты.

Екатерина ИВАТИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: журналистика  прокат  меридианы  кино  жюри  лекция  фестиваль 



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