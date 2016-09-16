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Бесплатные билеты на экскурсии по фортам Владивостокской крепости закончились за три дня

16 Сентября 2016, 11:45 | Владивосток

Все билеты на бесплатные экскурсии по фортам исторического памятника «Владивостокская крепость» раздали за 3 рабочих дня. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог» , на экскурсии по Владивостокской крепости записались более 5500 человек.

В рамках фестиваля Владивостокская крепость для гостей и горожан города проводятся бесплатные экскурсии, на которые организаторами было выделено 5500 билетов. По информации АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», за три дня были розданы все билеты, в том числе и на пешие экскурсии.

Директор ТИЦ Дарья Гусева сообщила, что, интерес к историческому объекту «Владивостокская крепость» растет с каждым годом.

«Фестиваль вызвал большой ажиотаж среди горожан – каждый день выстраивались длинные очереди желающих попасть на экскурсии. Приятно осознавать, что Владивостокская крепость вызывает интерес не только у иностранцев, но и у самих жителей города. Это важно, потому что туристическая привлекательность региона – это не только хорошая реклама и развитая инфраструктура, но это и искренний интерес местных жителей к родным местам», - сообщила Дарья Гусева.

Напомним, что всего для экскурсий было выделено 5500 билетов: из них 2500 для граждан и гостей Приморского края, а остальные – для школьников. Отметим, что заявки от школ и училищ Приморского края поступали со всего региона. По информации АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», всего заявки подали 25 школ, когда каждая школа отправляла на экскурсии минимум два класса. В рамках фестиваля для них проведут более 50 экскурсий.  

Стоит отметить, что среди желающих отправиться на экскурсию были как взрослые и даже пожилые люди, так школьники и студенты, которые приходили за билетами самостоятельно.

«Мы давно уже собирались поехать на форты Владивостокской крепости, но никак не могли «добраться». Про эти объекты столько всего рассказывают и фотографии выкладывают красивые. Эта акция очень удобная – для нас все организовали: автобусы, билеты бесплатные, гида-экскурсовода, поэтому мы не могли не воспользоваться такой возможностью», - рассказали девушки-второкурсницы Анна и Анастасия.

Взрослые люди, которые уже побывали во многих местах Приморья, отметили, что не могут обойти вниманием известный исторический объект.

«Я очень люблю природу в Приморье, много где побывала, больше всего запомнился Лазовский заповедник. Форты Владивостокской крепости – это тоже уже как часть природы Приморского края, они такие же ценные и величественные. К тому же история этих сооружений очень интересная, поэтому лучше отправляться с опытным экскурсоводом, который может рассказать все в виде занимательной истории», - рассказала Елена Назарова, которая взяла билеты на себя и двух своих сыновей.  

Напомним, что в рамках фестиваля жители и гости Приморья смогут посетить такие объекты, как Форт №7, Ворошиловская и Великокняжеская батареи, Форт Поспелово и Новосильцевская батарея, а также Музей Владивостокской крепости. Экскурсии будут проходить каждые выходные до конца сентября.

Ссылки по теме:

Во Владивостоке всех желающих зовут в казематы

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: билеты  экскурсия 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 21:21, 12.09.2016#

    а где их давали?нет чтоб заранее написать, а не после. . . (((

  • meeanndeloez16:11, 13.09.2016#

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