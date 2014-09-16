Приморцам рассказали, сколько стоит пол литра крови

Пресс-конференция с продюсером документального фильма «Кровь» Людмилой КУДРЯШОВОЙ прошла во Владивостоке во вторник, 16 сентября. Об этом сообщает корр. Zrpress.ru.

Продюсер рассказала, что изначально фильм задумывался как художественный и сюжет планировался достаточно избитый – вампиры, облюбовавшие станцию переливания крови и прочие приключения нечисти. Но потом кому-то из съемочной группы пришла в голову благая мысль и фильм стал документальным, про монохромные будни передвижной станции переливания крови в России.

Сюжет: Газель с медиками и необходимым оборудованием по сбору донорской крови колесит по российской провинции, останавливаясь в деревнях или маленьких промышленных городах, где выстраиваются огромные очереди из желающих стать донорами. За пол-литра крови в Санкт-Петербурге можно получить около 850 рублей, и эти небольшие деньги - существенное подспорье, если у тебя нет никакой работы или зарплата 3000 в месяц… Желание продать кровь приводят в донорский пункт людей всех возрастов и социальных слоев, уставших от постоянной борьбы за выживание. Но, возможно, и эта кровь спасет жизнь другим людям, если только не окажется браком – ВИЧ-инфицированной, зараженной гепатитом или туберкулезом...

«Фильм черно-белый, чтобы не портить прямую аллегорию кровь-нефть, и чтобы чувствительные зрители не уходили посередине фильма», - говорит Кудряшова.

Продюсер многое узнала о российском здравоохранении за время съемки фильма, например, сколько стоит пол литра крови в разных регионах России.

«В Москве кровь самая дорогая – 5 500 за литр, в Питере – 850 руб., в Пскове – 100 руб. Я считаю, что по цене крови можно определять степень развития здравоохранения в регионе», - сказала Кудряшова и спросила сколько стоит кровь во Владивостоке.

«350 руб. за пол литра» – ответил кто-то из зала.

Фильм заставляет задуматься не сколько о цене крови, а о цене человеческой жизни. Этот и другие фильмы фестиваля «Меридианы Тихого» можно посмотреть во Владивостоке в кинотеатрах «Уссури» и «Иллюзион».

ZRPRESS.RU, Владивосток.