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Фильм с Вином Дизелем откроет кинофестиваль "Меридианы Тихого-2013" во Владивостоке
7 сентября во Владивостоке стартует XI МКФ стран АТР «Меридианы Тихого». Откроет кинофестиваль фантастическая картина Дэвида Туи «Риддик» с Вином Дизелем в главной роли.
«Риддик» - третий в серии фильмов о космическом преступнике Риддике («Черная дыра», 2000; «Хроники Риддика», 2006).
Презентация фильма прошла на ежегодной выставке комиксов «Комик-Кон» в Сан-Диего, в июле этого года. На ней Вин Дизель, Кэти Сакхофф и режиссер Дэвид Туи рассказали, что их главная цель – перезапуск франшизы. Бюджет картины составил 38 миллионов долларов, в то время как на создание второй части - «Хроники Риддика» ушло 105 миллионов. Тем самым, третий фильм обещает стать более независимым, и постараться повторить успех «Черной дыры» 2000 года, снятой за 23 миллиона долларов, и получившей культовый статус.
Напомним, российская премьера фильма «Риддик» состоится 12 сентября, но владивостокский зритель сможет увидеть картину на неделю раньше – на открытии кинофестиваля «Меридианы Тихого» 7 сентября. Кроме того, все новости и расписания кинофестиваля зрители могут смотреть на специально созданной и уже полюбившейся многим интернет-страничке. Если и вы хотите создать свой сайт, раскрутить его, чтобы обязательно была регистрация в белых каталогах, вам стоит обратиться в сервис "Автопрогон.ру". Здесь работают профессионалы, поэтому эффективный результат раскрутки сайта не заставит себя ждать.
«В этом году мы решили обратиться к зрительскому кино на Фильме Открытия кинофестиваля, это наш не первый опыт. Зрительскими фильмами были и «Тайфун» Квак Кхен Тхэка и «Монгол» Сергея Бодрова-старшего. Мы благодарны компании «Централ Партнершип» за то, что они любезно предоставили нам российскую премьеру картины «Риддик». На наш взгляд, это очень качественная работа, и профессионально сделанный фильм. Это первый голливудский блокбастер во Владивостоке на открытии кинофестиваля «Меридианы Тихого» - такого не было никогда! Поэтому нам крайне любопытно, что из этой затеи получится. На данном этапе ведутся переговоры, и мы надеемся, что кто-нибудь из звезд «Риддика» сможет приехать и представить фильм зрителям Владивостока» - рассказал программный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого» Юрий Гончаров.
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