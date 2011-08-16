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«Ночь серебряной Луны» — первый дальневосточный этнический опен-эйр
Вот уже второй год подряд организаторы фестиваля собирают сотни зрителей и поклонников на берегу моря в августовское полнолуние.
В минувшие выходные 13-14 августа на пляже «Лагуна» (ст. Санаторная) с вечера и до шести часов утра зрителей радовали своим творчеством коллективы со всего Дальнего Востока. Выступали группы «Северный ветер», «Нибелунги», «Дерсу Узала», «The Vegetables», «Чинтамани бэнд», «Очарованные острова», «SandGlass». Всем запомнились гости из других городов: «Треустье» (Уссурийск), «Ellylldan» (Хабаровск), «Dylluan» (Хабаровск), «Mysteria Mortis» (Комсомольск-на-Амуре). Среди выступающих был и танцевальный коллектив ДВФУ «Дости» с индийским танцем.
Дружелюбной и расслабленной была атмосфера фестиваля — в течение всей ночи на побережье звучали этнические мотивы — ирландские, кельтские, индийские, болгарские… Фестиваль был задуман как праздник единения человека и природы, праздник мира и красоты, наполненный мелодиями, песнями и общением. Помимо музыкальной и танцевальной программы, на фестивале нашлось место народным промыслам. Были и мастер-классы по кольчугоплетению, вышиванию, кожной выделке, гончарному делу и холодной ковке.
«Ночь серебряной Луны» — первый на Дальнем Востоке этно-фолк-музыкальный опен-эйр в формате ночного шоу. Начало традиции его проведения было положено в прошлом году — тогда гостями и участниками стало более тысячи человек.
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