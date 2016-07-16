Афиша культурных событий Владивостока с 18 по 24 июля

«Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20):

Ежедневно с 10.00 до 19.00 проходят выставки:

Выставка «Коллекционируя Россию. Из собрания Муромского музея». Коллекция Муромского историко-художественного музея – это экспонаты XVII-XIX веков, предметы русской национальной одежды разных губерний России, собранные Иваном Семеновичем Куликовым, известным художником, учеником Репина и другом Кустодиева. «Старину» в прежние годы Куликов находил на базарах и ярмарках обеих столиц, в Нижнем Новгороде, а также специально заказывал «старинщикам» и «антиквариям», проживавшим в Городце и Вологодской губернии. Предметы коллекции, отражающие культуру различных регионов России, хрестоматийны и идентичны произведениям лучших музейных собраний декоративно-прикладного искусства России. Владивосток впервые будет принимать на своей земле такое старинное собрание.

Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока…» – предметы начала-середины XX века из интерьеров владивостокских семей: Сибирцевых, Соллогубов, Горшениных, Турунтаевых, Захаровых. Одним из уникальных предметов, представленных на выставке, является письменный стол Адольфа Васильевича Даттана, известного предпринимателя и общественного деятеля, управляющего делами Торгового Дома «Кунст и Альберс» на Дальнем Востоке. Выставка работает в залах первого этажа Главного корпуса Приморского музея, где ранее располагался магазин Торгового Дома «Чурин и Ко».

Выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века. Коллекция формировалась с конца XIX века. У истоков её создания стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи, общественные деятели. В последующем коллекция пополнялась жителями Приморского края и Владивостока, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и Владивостокской таможней.

Выставка «Сказание о Владивостокском фарфоре», посвящённая истории зарождения фарфоровой отрасли в Приморском крае и работе Владивостокского фарфорового завода − одного из крупнейших производителей посуды на Дальнем Востоке в 70-90-е годы ХХ века.

Выставки занимательной науки – «Экспериментарий» – 100 экспонатов, которые можно и нужно рассматривать, изучать, трогать – интерактивные демонстрации, которые с помощью несложных, но увлекательных научных экспериментов объяснят посетителям физические, химические, психические явления.

Выставка «Первая. Забытая».

Музейные квесты «Юные исследователи».

Услуга «Полосатое путешествие» с музейным рюкзачком.

Акция «Случайная открытка».

19 июля в 14.00 – «Лодки из глубины веков». Детям от 7 лет – интерактивное занятие о секретах древней технологии изготовления лодок и их использования коренными народами Приморья и Приамурья.

21 июля в 14.00 – «Мы любим китов». Детям от 5 лет – познавательная программа с элементами квеста; программа построена на реальных событиях по спасению серых китов у берегов Аляски русскими моряками из Владивостока в 1988 году; мастер-класс «китёнок из бумаги».

23 июля в 14.00 – обзорная экскурсия по Музею – рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса. Возраст: 16+

В 14.00 – «Шугай на борах или что спрятано за словами». Детям от 7 лет –познавательная программа; рассказ о том, как выглядели стиральная машина, сейфы и многое другое в стародавние времена; в рамках проекта «Коллекционируя Россию. Из собрания Муромского музея».

24 июля в 12:00 – Экскурсия-квест «Повелители времени». Маршрут проходит по всем постоянным экспозициям, посвящённым истории, культуре города и края. В каждом из залов участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи Дальнего Востока. Но важно здесь то, что участники не просто весело проведут время − в первую очередь, они узнают историю Приморья.

В 14.00 – обзорная экскурсия по Музею. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

В 14.00 – «Кукольный мир». Детям от 5 лет – познавательная программа о важности кукол в жизни ребенка с мастер-классом по созданию своего стиля.

Дом-чиновника Суханова (ул. Суханова, 9):

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Совместная выставка Приморского музея имени Владимира Арсеньева и Владивостокского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов «Владивосток и страны АТР в визуальной антропологии». Визуальная антропология фиксирует и изучает духовные, бытовые, природные, исторические и другие стороны культуры. Основные задачи визуальной антропологии − отображение реального состояния малоизвестных и зачастую исчезающих культур, выявление закономерностей их существования, быта. Визуальная антропология охватывает все зрительные средства трансляции культуры, включая рисунок, фотографию, музейную экспозицию, театр, медиа. На выставке будут представлены фотографии и стереопары начала XX века, книги из личной коллекции Геннадия Петровича Турмова и Владимира Викторовича Подмаскина, музыкальные инструменты из фондов Приморского музея имени Арсеньева.

Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

Заказные детские программы: «Чистописание», «Чайная история», «В гостях у семьи статского советника», «Дотянуться до звёзд»; а также игры-квесты: «Сыщики Владивостока» и «Поход гимназистов».

«LITERA. Образовательный проект для иностранцев». Приморский музей имени Арсеньева представляет образовательный проект для иностранцев, изучающих русский язык. Проект включает ряд программ, позволяющих погрузиться в атмосферу русской культуры и речи: общий курс русского языка, «Чистописание», «Музыкальная гостиная», «Чашка чая», историческая фотосессия, экскурсии по городу. Занятия проходят в старинном доме царского чиновника – Доме семьи чиновника Суханова.

23 июля в 11.00 и 15.00 – программа «Волшебные сказки». Детям 5-8 лет. В век компьютеров, сотовых телефонов, 3D-телевизоров, интерактивных игрушек предлагаем детям просмотр диафильмов с любимыми сказками, рисование любимых сказочных героев под музыкальное сопровождение, чтение и инсценировку прочитанной сказки. Просмотр диафильмов современные дети буквально принимают за волшебство, которое делает обычный день особенным…

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

Ежедневно с 10:00 до 19:00

Выставка «К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток» – рассказ об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения. Возведение триумфальной арки, посещение музея, закладка Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути и сухого дока, первого городского памятника – это те события, благодаря которым мы видим наш город таким, какой он сейчас.

Заказные программы: «Другой город» – квест по выставке «Вызов забвению», «ПРОкованный город», «Где живут грифоны», «Цветной город», «Морские светофоры», квест-секретики «Где создать музей»

23 июля в 11.00 − «Сказки с молоком. Для самых маленьких»;

В 12.00 − квест «Шли по морю корабли»;

В 15.00 − квест «Морской детектив».

Во время прогулки дети будут искать морские символы нашего города. По итогам каждый соберет свою «морскую» карту Владивостока, с которой можно будет самостоятельно прогуляться по Владивостоку. 9-10 лет.

24 июля в 12.00 − квест «Шли по морю корабли».

В 15.00 − квест «Здесь был кит». Музей Города открывает новую серию квест-прогулок по городу. Вместе с детьми будем искать кита, исчезнувший пруд и «тайные» знаки вокруг музея. 7-9 лет.

Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская,12):

Ежедневно с 11.00 – 19.00

Выставка «От Возрождения до реализма. Живопись Италии и Голландии XIV-XIX веков». В экспозиции представлены произведения художников из Италии и Голландии – двух стран, подаривших мировой культуре неоспоримые достижения в области изобразительного искусства. Представленные на выставке оригинальные картины и живописные копии, выполненные в XVII – XIX веках, имеют достойный провенанс (происхождение). Большинство из них прибыли во Владивосток в начале 1930-х годов из Музея изящных искусств и Государственного Эрмитажа. Несколько произведений были приобретены у частных коллекционеров во Владивостоке в ХХ веке.

Выставка иконы Ямасита Рин «Воскресение Христово» – экспозиция знакомит с уникальным историческим памятником из отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа – иконой Ямасита Рин «Воскресение Христово». Она написана 125 лет назад по благословению Святого Николая Японского, основателя Японской православной церкви, ко дню рождения наследника российского престола Николая Александровича и была поднесена в дар в дни его пребывания в Японии во время многотрудного «Путешествия на Восток (1890 - 1891)». Эта икона всегда была при Николае Александровиче. И это – единственная икона Ямасита Рин в России.

Выставка фотографий «Посмотри на Владивосток 2015» – на выставке представлены 156 фотографий, сделанных 111 авторами во Владивостоке в 2015 году и открывающих различные грани и ракурсы одного года из жизни Города.

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15):

19 июля в 11.00 – детская музыкальная программа «Весёлые потешки, забавы да пересмешки»;

21 июля в 11.00 – детская музыкальная программа «Звёздная сказка»;

21 июля в 18.30 – эстрадная концертная программа «В летний вечер»;

23 июля в 12.00 – детская музыкальная программа «Невероятные приключения Фомы».

Приморский краевой драматический театр молодежи (ул. Светланская, 15А):

18 июля в 11.00 – спектакль «Волшебник изумрудного города»;

19 июля в 11.00 – спектакль «Огниво»;

20, 21 июля в 11.00 – спектакль «Кошки»;

22, 23 июля в 11.00 – спектакль «Цветик-семицветик»;

22 июля в 18.00 – спектакль «Все начинается с любви»;

23 июля в 18.00 – спектакль «Сверчок за очагом».

Театр кукол (ул. Петра Великого, 8):

23 и 24 июля в 12.00 – Премьера! спектакль «Тайна синего конверта»;

24 июля в 10.00 – спектакль «Сказка о глупом мышонке».