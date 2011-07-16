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Танцевальные баталии на паркете
«За более чем двадцатилетнюю историю фестиваля уже сложились свои традиции, – рассказывает президент фестиваля «Звезды Приморья», заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. – Каждый год мы приглашаем статусную судейскую бригаду, которая позволяет выставить действительно объективный рейтинг пар. В этом году гостями фестиваля стали судьи первой, всероссийской и международной категорий из Москвы и Нижнего Новгорода, Абакана и Тюмени, Читы и Южно-Сахалинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Интересной была и конкурсная борьба – турнир собрал сильнейшие пары Дальнего Востока и Сибири».
Кроме этого, с 27 июня по 18 июля ВДЦ «Океан» проводит II фестиваль коллективов спортивных бальных танцев, на который соберутся лучшие танцоры со всей страны. Они также приняли участие в фестивале «Звезды Приморья», что придало конкурсным состязаниям особую интригу.
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