Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Человек и море вновь вместе
VII международный фестиваль телефильмов и программ «Человек и море» прошел во Владивостоке. Его участники пытались ответить на вопрос: кто в этой вечной роли противостояния оказывается победителем?
В этом году конкурсанты не намерены были удивлять зрителей и жюри каким-то особым ракурсом съемки или уникальной техникой монтажа. Все уже придумали главные герои – человек и море. И их противостояние.
«География фестиваля – география планеты: Гренландия, Антарктида, Арктика, южные моря, – рассказывает Василий СОЛКИН, председатель отборочной комиссии телефестиваля «Человек и море», директор Центра защиты дикой природы «Зов тайги». – За интересными репортажными и документальными лентами прилетают редакторы спутниковых каналов из Москвы и Вьетнама, а значит, формируется некий прообраз телерынка, когда работы, сделанные на Камчатке, интересуют продюсеров из Калининграда и наоборот. Приезжают тележурналисты из Якутии, Магадана, Санкт-Петербурга. Даже сухопутные города, как всегда, находят морские темы, потому что человек и море – это ещё и человек и природа, по сути своей».
В фестивальной программе особое место занял фильм японской телерадиовещательной компании NHK о цунами 11 марта. Цикл первых репортажей о волне, которая принесла страшное бедствие в Японию, показали без перевода и субтитров. Эти эксклюзивные кадры ещё не видели в России.
Выбирали лучшие материалы в 9 номинациях настоящие «морские волки»: вице-адмирал, председатель Владивостокского морского собрания Борис ПРИХОДЬКО, возглавивший в этом году жюри конкурса, а также капитаны дальнего плавания Вадим АБОНОСИМОВ, Виктор МИСЬКОВ и Михаил РОБКАНОВ. По традиции победители получили символы морского города – маяки, чтобы они освещали путь настоящим профессионалам.
Новости тематики
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела