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Амстердам - Лесозаводск: о музыке, родстве и надежде
ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря, ZRPRESS. Благотворительный концерт голландского певца и композитора Роона Стаала состоится во Владивостоке 16 декабря
16 декабря во Владивостоке в стенах Пушкинского Театра состоится благотворительный концерт голландского певца и композитора Роона Стаала по сбору средств на лечение 17-летнего Никиты Жихарева из Лесозаводска с врожденным эпидермолизом (дерматоз, характеризующийся образованием на коже пузырей при любой, даже незначительной, травме).
Роон Стаал - молодой композитор, певец и актер. Он на 14 лет старше Никиты из российского провинциального городка. Так что вполне мог быть его братом, не оставляющим надежду на то, что болезнь не погубит родного человека.
«Я ещё не видел этого мальчика, – признается Роон. – В один из моих предыдущих визитов во Владивосток (прим.: Роон Стаал приезжает сюда уже девятый раз), я поделился с одной из местных журналисток своим желанием пожертвовать деньги приморским детям. Она предложила помочь мальчику, с семьей которого говорила буквально перед интервью со мной. Я согласился. И сейчас, после концерта, наконец-то с ним познакомлюсь».
Музыка Роона Стаала – это напоминание о главных ценностях нашей жизни: о любви, надежде и участии в судьбе ближнего. Во время концерта он представит свой новый альбом с незамысловатым названием «The Vladivostok Concert» ("Концерт во Владивостоке"), записанный 24 сентября в Приморской Филармонии.
На концерте прозвучат авторские композиции на английском и голландском языке и каверы на всемирно известные хиты, такие как «Imagine» (The Beatles) и «Lady in Red» (Chris de Burgh), которые он будет исполнять на рояле.
Начало концерта 16 декабря в 18.00, информацию о билетах можно получить в кассе Пушкинского театра и по телефону: 222-95-70.
Сайт Роона Стаала в России: www.roonstaal.ru
Полина Щекина
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