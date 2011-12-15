www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Амстердам - Лесозаводск: о музыке, родстве и надежде

15 Декабря 2011, 12:31 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря, ZRPRESS. Благотворительный концерт голландского певца и композитора Роона Стаала состоится во Владивостоке 16 декабря

16 декабря во Владивостоке в стенах Пушкинского Театра состоится благотворительный концерт голландского певца и композитора Роона Стаала по сбору средств на лечение 17-летнего Никиты Жихарева из Лесозаводска с врожденным эпидермолизом (дерматоз, характеризующийся образованием на коже пузырей при любой, даже незначительной, травме).

Роон Стаал - молодой композитор, певец и актер. Он на 14 лет старше Никиты из российского провинциального городка. Так что вполне мог быть его братом, не оставляющим надежду на то, что болезнь не погубит родного человека.

«Я ещё не видел этого мальчика, – признается Роон. – В один из моих предыдущих визитов во Владивосток (прим.: Роон Стаал приезжает сюда уже девятый раз), я поделился с одной из местных журналисток своим желанием пожертвовать деньги приморским детям. Она предложила помочь мальчику, с семьей которого говорила буквально перед интервью со мной. Я согласился. И сейчас, после концерта, наконец-то с ним познакомлюсь».

Музыка Роона Стаала – это напоминание о главных ценностях нашей жизни: о любви, надежде и участии в судьбе ближнего. Во время концерта он представит свой новый альбом с незамысловатым названием «The Vladivostok Concert» ("Концерт во Владивостоке"), записанный 24 сентября в Приморской Филармонии.

На концерте прозвучат авторские композиции на английском и голландском языке и каверы на всемирно известные хиты, такие как «Imagine» (The Beatles) и «Lady in Red» (Chris de Burgh), которые он будет исполнять на рояле.

Начало концерта 16 декабря в 18.00, информацию о билетах можно получить в кассе Пушкинского театра и по телефону: 222-95-70.

Сайт Роона Стаала в России: www.roonstaal.ru

Полина Щекина

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru