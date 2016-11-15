Во Владивостоке поговорили о "человеке со звезды"

В молодежной библиотеке «Бук» состоялась лекция посвященная творчеству легендарного музыканта Дэвида Боуи

Во Владивостоке в молодежной библиотеке «Бук» состоялась лекция посвященная творчеству легендарного музыканта Дэвида Боуи. Данная встреча прошла в рамках фестиваля фильмов о музыке Beat Weekend, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Для многих это был артист, который представлял из себя некий свет в окне. Он был символом ухода от реальности, символом другого мира. Неслучайно он культивировал имидж «человека со звезды», - начал свое выступление лектор Руслан Вакулик, приморский журналист. Помимо биографии и творчества Дэвида Боуи, Руслан рассказал слушателям о любопытном путешествии артиста по транссибирской магистрали из Находки в Москву 1973 года, которая и по сей день окутана легендами. Ведь именно Выкулик стал первым журналистом, кто заинтересовался этой историей и перевел письма музыканта на русский.

В конце беседы со слушателями, журналист отметил два вопроса, авторы которых удостоились билетами на показ фильмов Beat Weekend. Фестиваль о музыке и культуре пройдет во Владивостоке с 17 по 20 ноября в кинотеатре «Уссури».

Напомним, Дэвид Боуи ушел из жизни 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Артист был влиятельной персоной в мире поп и рок музыки, а также в мире искусства и моды.

Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.