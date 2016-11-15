www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Во Владивостоке поговорили о "человеке со звезды"

15 Ноября 2016, 13:18 | Владивосток

В молодежной библиотеке «Бук» состоялась лекция посвященная творчеству легендарного музыканта Дэвида Боуи

Во Владивостоке в молодежной библиотеке «Бук» состоялась лекция посвященная творчеству легендарного музыканта Дэвида Боуи. Данная встреча прошла в рамках фестиваля фильмов о музыке Beat Weekend, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Для многих это был артист, который представлял из себя некий свет в окне. Он был символом ухода от реальности, символом другого мира. Неслучайно он культивировал имидж «человека со звезды», - начал свое выступление лектор Руслан Вакулик, приморский журналист. Помимо биографии и творчества Дэвида Боуи, Руслан рассказал слушателям о любопытном путешествии артиста по транссибирской магистрали из Находки в Москву 1973 года, которая и по сей день окутана легендами. Ведь именно Выкулик стал первым журналистом, кто заинтересовался этой историей и перевел письма музыканта на русский.

В конце беседы со слушателями, журналист отметил два вопроса, авторы которых удостоились билетами на показ фильмов Beat Weekend. Фестиваль о музыке и культуре пройдет во Владивостоке с 17 по 20 ноября в кинотеатре «Уссури».

Напомним, Дэвид Боуи ушел из жизни 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Артист был влиятельной персоной в мире поп и рок музыки, а также в мире искусства и моды.

Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: фестиваль  культура  дэвид боуи  творчество  человек со звезды  библиотека 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews