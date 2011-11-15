Главная опора моста

18 мая этого года при содействии Союза художников России официально начал свою деятельность Фонд развития визуальных искусств "МОСТ" - некоммерческая организация, ставящая перед собой такие цели, как развитие и процветание изобразительного искусства в нашем крае, поддержка молодых художников, дизайнеров, музыкантов и актеров, организация городских, краевых и международных выставок визуальных искусств. Создание фонда является уникальным проектом для Владивостока и, надеемся, откроет новые возможности для развития нашего искусства. Своими соображениями о фонде "Мост" поделились его создатели - известные владивостокские художники Владимир СТАРОВОЙТОВ и Александр АРСЕНЕНКО.

- Что означает столь необычное для сферы искусства название - "МОСТ"?

А. Арсененко: Мы пришли к выводу, что наша беда, беда художников, состоит в том, что мы зачастую сидим в своих мастерских-кельях без глубокого внутреннего общения друг с другом, пашем каждый на своём маленьком клочке земли, не видя всего громадного поля культуры. А чтобы сделать большое дело, надо быть командой. И прежде всего необходимо построить мосты между людьми. Мосты сотрудничества с властью в собственном городе, с коллегами в других странах… Создание этих связей - как раз то, чем мы планируем заниматься.

В. Старовойтов: Мы не признаем никаких границ - ни национальных, ни конфессиональных, ни культурных, ни каких-либо других. Мы объединяем людей в любви к искусству. "Мост" как название, мост как образ и идея тесно перекликаются с проектом всем известного строящегося моста на о. Русский. Он - конкретный пример того, что мечта осуществима. Идет большая стройка, великие силы и средства вкладываются в материальное воплощение давних мечтаний, но у горожан пока есть разные мнения по этому поводу: "у моста нет будущего", "его ждёт великое будущее"... Чего только не услышишь! Но если нам общими усилиями удастся одухотворить саму идею его создания, то всё сложится иначе - не просто технократично, но и человечно. И здесь на помощь должно прийти искусство, призванное не просто воспевать красоту человеческих творений, но и вселять в них душу. Помимо муниципального значения мост может иметь и другое - выразить веру в будущее нового поколения. Такое же значение имеет и идея создания нашего фонда.

- Каковы ваши главные цели?

В. Старовойтов: Фонд "МОСТ" - это открытое общество, не подразумевающее формального членства, но обеспечивающее живое участие граждан, где каждый деятельный человек вносит свой вклад в общую работу. Учредителями фонда являются шесть физических лиц (А. Арсененко, В. Старовойтов, Светлана Руснак (музей Арсеньева), Александр Колесов (издательство "Рубеж", организатор поэтических фестивалей), Евгений Макеев (художник, преподаватель Академии искусств), Олег Стефанюк (предприниматель в сфере рекламного бизнеса) и два юридических лица - Союз художников России и Центр изучения боевых и изящных искусств Востока. Надеюсь, это будет хоть и небольшая, но крепкая команда, способная разрабатывать проекты и осуществлять их.

А. Арсененко: Общая цель, собравшая всех этих людей вместе, - своеобразное соединение творческих союзов (художники, музыканты, актеры, писатели). Мы мыслим просто: если у вас давно есть какая-то творческая идея, греющая душу, но не находящая воплощения в жизнь по каким-либо причинам, то обращайтесь за помощью в наш фонд. Здесь вы найдёте поддержку, поработаем вместе и постараемся вашу идею осуществить. Основная задача фонда - дать дорогу молодым талантам. Ведь оказалось, к примеру, - за нынешним поколением мастеров в изоискусстве большой "провал", продолжать их работу некому. Необходимо убедить молодых талантливых людей в том, что творчество - лучший из всех наркотиков, который есть на земле, приносящий радость и тебе, и другим!

- На кого из молодого поколения по большей части рассчитана работа фонда?

В. Старовойтов: Прежде всего речь идет о профессионалах, то есть о выпускниках училищ, академий и вузов искусств. Ведь самый тяжкий путь для них начинается именно после получения диплома. Возможностей для самореализации у художника в нашем городе очень мало. У нас не существует структур, которые бы поддерживали молодых в их нелегком пути. Фонд же, на мой взгляд, должен работать именно на сохранение и развитие будущего молодых талантов. Эта идея хорошо встречена молодыми, ведь ребята всегда ждут какой-то поддержки, ждут внимания. На базе Союза художников России мы создаем молодежную творческую мастерскую в помещении ателье выдающегося живописца Степана Федоровича Арефина, ушедшего от нас три года назад.

А. Арсененко: Создание этой мастерской обнажает очень острую проблему современных художников, но вместе с тем помогает её решать. Ситуация такова, что у художников мастерских нет, ведь покупать их самостоятельно слишком накладно. В своё время властями было дано распоряжение о том, чтобы вся муниципальная собственность, которая отдана под мастерские, передавалась художникам в пожизненное пользование. Но люди не вечны, и после смерти человека эта собственность оказывается предметом торга (сейчас во Владивостоке таких мастерских 7-8). Художники не в силах выкупить мастерские, и эти площади скупаются теми, кто может себе это позволить. Мастерская Арефина может стать примером того, что в идеале должно происходить с мастерскими художников. Они должны продолжать существовать и передаваться новым поколениям живописцев, рисовальщиков и скульпторов.

- Участие в каких проектах уже запланировано?

А. Арсененко: В первую очередь, это Владивостокская биеннале искусств, которая должна пройти в сентябре и в рамках подготовки к которой уже налажено сотрудничество с ВГУЭС (отделение дизайна). Биеннале станет своего рода репетицией программы организации праздника, посвященного 150-летию Владивостока. И наше участие в юбилее будет обязательным.

В. Старовойтов: И тут главная наша задача - наладить партнерские отношения (не отношения начальника и подчиненного, потому что мы независимая общественная организация) с административными органами. Что касается проектов: в перспективе создание студии видео-арта, проведение аукционов произведений и другие не менее интересные проекты.

А. Арсененко: Идеи фонда получают поддержку не только у людей искусства, но и среди представителей городской и краевой власти, в предпринимательских кругах. При их поддержке в конце года мы планируем организовать Фестиваль искусств с вручением премий в различных номинациях за вклад в развитие искусства в нашем регионе (лучший спектакль, картина, музыкальное произведение, открытие года, журналистский материал, меценатство, спонсорство и т.д.).

В. Старовойтов: Сейчас мы ищем выход на предпринимателей, способных оказать поддержку и спонсорскую помощь только что открывшемуся фонду. Связь деловой сферы и искусства долговременна, и в наших планах - развитие и поощрение этой связи. Бизнесу и искусству есть чем поделиться друг с другом.

А. Арсененко: Почему люди уезжают из города, края? Потому что им здесь скучно, потому что у города нет культурного духа, нет творческой стороны, доступной обывателю. И одна из наших больших задач - "вывести искусство из зала на улицу" и тем самым наполнить город жизнью, движением и позитивом. У каждого человека в душе живет ощущение праздника, веселья и карнавала. Мы хотим, чтобы в нашем городе было больше людей, которые ценят и понимают искусство. А это даст стимул художникам, актерам, писателям творить ярче, больше и разнообразнее. И тогда Владивосток по праву будет носить звание культурной столицы Дальнего Востока.

Тел. для связи: 41-11-94, 266-115.