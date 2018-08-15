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Культура - через край
На пресс-конференции худрук Мариинки Валерий Гергиев заявил,
что в столице Приморья появится концертный зал мирового класса
и образовательный центр для подготовки театральных специалистов
Подводя итоги III Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», Владивосток, художественный руководитель Мариинского театра Валерий ГЕРГИЕВ рассказал о ближайших планах, в числе которых – строительство концертного зала экстра-класса с образовательным центром, где дальневосточные выпускники смогут приобрести различные театральные профессии.
Он также заметил, что, в то время как во Владивостоке в рамках фестиваля прошли дальневосточные премьеры оперы «Дон Кихот» Жюля МАССНЕ и оперы «Саломея» Рихарда ШТРАУСА (концертное исполнение), балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра с успехом выступила в Санкт-Петербурге.
Организаторы ставшего уже традиционным фестиваля на этот раз основной акцент сделали на лучшие оперные и балетные спектакли Мариинского театра. Впрочем, как заметил Валерий Гергиев, далеко не все из них может принимать владивостокская сцена.
- Появившись здесь несколько лет назад, мы сразу оценили состояние театра с технической стороны. Мы понимаем, что в рамках возможности этого театра – далеко не все постановки, которые показываются в Петербурге, – сказал художественный руководитель. – Мы только что показали в Китае «Войну и мир» и, к величайшему сожалению, вынуждены были отправить спектакль обратно в Санкт-Петербург. То есть технические возможности этого театра (во Владивостоке) - очень неплохие, но они невероятно ограничены по сравнению с теми, что есть у нас там. Например, «Саломею» мы смогли привезти только в концертном исполнении. Это важно, потому что может возникнуть вопрос – зачем здесь что-либо строить?
Маэстро посетовал, что, когда велось строительство театра оперы и балета во Владивостоке, никто из Приморья не попросил совета у специалистов Мариинского театра, имевших к тому времени большой опыт строительства и реконструкции театральных зданий.
– Здесь через два дня были бы специалисты Мариинского театра, и мы бы имели лучший театр региона, – заметил Валерий Гергиев. – Он и сейчас очень хорош, но нуждается, как говорит молодежь, в апгрейде, техническом усилении. Тогда мы сможем показывать здесь практически любые спектакли. Но это стоит громадных денег.
А вот создать новый концертный зал и образовательный центр мирового класса здесь, по мнению маэстро Гергиева, можно. «Это не будет страшно дорого, можно сделать быстро, уже есть договоренности, и это не будет нагрузка на бюджет Российской Федерации. Мы подобные процессы уже организовывали», - поделился он довольно скупой информацией.
Образовательный центр должен приступить к подготовке специалистов, и не надо путать его с вокальной студией, ведь театр – это и театральные гримеры, дизайнеры, специалисты по свету, костюмам. «Театральную обувь, парики мы хотим готовить здесь, чтобы молодежь, начиная совсем с юного возраста, вести в этом направлении. Чтобы вы не ждали, когда кто-то приедет сюда и окажется единственным специалистом по парикам во Владивостоке, это – не дело», – заметил маэстро.
– Регион, в котором мы находимся, невероятно быстро растет; например, недавно в Сеуле построили еще один концертный зал с хорошей акустикой, в Японии, в Саппоро, вот-вот откроется новый театр, а некоторое время назад построили шикарный концертный зал, – поясняет свою позицию Валерий Гергиев относительно перспектив Владивостока. – Я могу сравнивать Приморский край и остров Хоккайдо, там есть очень мощный фестиваль классической музыки (являюсь там артдиректором), он называется Pacific Music Festival, там в оркестре собирается молодежь со всего мира – представлено 24 страны. И здесь мы можем динамизировать картину. Публика, мне хочется верить, как во Владивостоке, так и в ближайших странах, уже испытывает интерес к тому, что здесь происходит. Десятки и сотни гостей специально прилетают на спектакли, и это неплохо для экономики края.
Международный Дальневосточный фестиваль, по мнению художественного руководителя «Мариинки», дает возможность нашим ближайшим соседям познакомиться с быстро меняющимся Дальневосточным регионом России, украшением которого является Владивосток. И хотя возможности организаторов фестиваля скованы техническими ограничениями владивостоксой сцены, делается все, чтобы программа была интересной. Ее, надо заметить, украсили на этот раз не только солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга, но и корейские, китайские, японские звезды.
– Убежден, что перспективы здесь самые хорошие, и современный образовательный центр и великолепный концертный зал здесь должны появиться. Не путайте оперный театр и концертный зал – это совершенно не одно и то же, – делится Валерий Гергиев. – Могу сказать, что уже сегодня мы ведем очень напряженную и внимательную работу, чтобы подобный замысел мог успешно реализоваться. Это будут усилия не только Мариинского театра, но и наших коллег из музеев. И очень надеемся на быстрый и успешный процесс создания такого комплекса, не побоюсь сказать, – экстра-класса. Для этого будет сделано все.
Судя по тем переменам, которые произошли в театре в последние несколько лет, по великолепной программе III Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», Владивосток, хочется верить, что этим амбициозным планам суждено воплотиться в жизнь. Во всяком случае, по словам Валерия Гергиева, приехавшего в приморскую столицу уже 12-й раз, одно из заседаний Попечительского совета театра было посвящено его проектам во Владивостоке. Сам же маэстро Гергиев не только широко известен в мире как дирижер, но и, по мнению организаторов одного из международных музыкальных фестивалей, является движущей силой мира классической музыки XXI века.
Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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