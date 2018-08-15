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Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
Игорь Пушкарёв сдержал свое слово
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил очередной пост в соцсетях. На этот раз он сообщил, кому из участников фестиваля имени Владимира Высоцкого были вручены денежные призы:
«Всем доброго времени суток! Я уже писал о том, что будучи инициатором фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус», слежу за его судьбой. И так как в этом году моё участие в фестивале посредством учреждения специального приза оказалось невозможным, я принял решение (независимо от организаторов и без номинаций) поощрить денежными призами трех конкурсантов.
В минувший понедельник мои доверенные люди во Владивостоке торжественно поздравили и наградили участников фестиваля. Главный приз - 50 000 рублей достался Антонине Токликишвили, которая исполнила «Песню о Земле» на русском и грузинском языках.
Два вторых приза, в размере 25 000 рублей, были переданы Сергею Врачеву и преданному юному поклоннику творчества Владимира Семёновича -12-летнему Матвею Макарову. Сергею - за песню из кинофильма «Фартовый» «За меня невеста отрыдает честно». Матвея отметили за песню «Давно смолкли залпы орудий», которую он спел под гитару вне конкурса.
Я от души поздравляю всех участников фестиваля. Спасибо за ваш талант и энергию, и за желание делиться со зрителями своей любовью к творчеству Владимира Высоцкого».
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