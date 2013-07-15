Штат Государственного Приморского театра оперы и балета практически сформирован, большинство вакансий закрыты. В течение последних недель шел отбор административно-технического персонала, к настоящему времени отобраны кассиры, билетеры, гардеробщики, техники, сотрудники швейного, парикмахерского и других цехов.

По информации пресс-службы Приморского театра оперы и балета, ранее был сформирован творческий коллектив: балетная и оперная труппы, оркестр и хор. Сейчас артисты оформляют документы для поступления на работу. Этот процесс продлится до конца августа, так как иногородним сотрудникам нужно время для того, чтобы переехать во Владивосток, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В общей сложности Приморский театр оперы и балета обеспечит рабочими местами 575 человек. Если среди артистов и музыкантов есть иногородние, то при наборе административно-технического персонала предпочтение отдавалось жителям Приморского края.

ZRPRESS.ru, Владивосток.