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Открытие кинофестиваля "Меридианы тихого" пройдет в кампусе ДВФУ
В этом году открытие XI Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы тихого» пройдет в кампусе ДВФУ. Впервые организаторы решили отойти от традиции проводить церемонию в кинотеатре «Океан», справедливо посчитав, что новый студенческий городок, в котором заседали президенты стран АТР, как нельзя лучше подойдет и для их торжественного события.
Гостями международного форума станут около 200 человек. Это будут знаменитые актеры, режиссеры, сценаристы, члены международного жюри. На кинофестивале зрители увидят около 140 российских и зарубежных кинокартин.
Всего будет представлено 16 кинопрограмм, среди которых традиционные «Конкурс», «Кино России», «Панорама», «Короче», ретроспективные показы – классика отечественной кинематографии Алексея Германа, аниматора Александра Петрова и японского мультипликатора Мамору Осии, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Несмотря на то, что прием заявок в основной конкурс завершен, все еще принимаются работы в образовательный проект «Кинопроба» и программу «Сделано во Владивостоке», поэтому программа будет объявлена в конце июля, — отметили в пресс-службе XI МКФ стран АТР «Меридианы Тихого».
По словам организаторов, в ближайшее время состоится большая пресс-конференция, на которой станут известны новые подробности об открытии и ходе проведения «Меридианов Тихого». Кинофестиваль пройдет с 7 по 13 сентября.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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Что бы простые смертные не мешали. Лучше же открыть фестиваль на закрытом объекте