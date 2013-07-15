Открытие кинофестиваля "Меридианы тихого" пройдет в кампусе ДВФУ

В этом году открытие XI Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы тихого» пройдет в кампусе ДВФУ. Впервые организаторы решили отойти от традиции проводить церемонию в кинотеатре «Океан», справедливо посчитав, что новый студенческий городок, в котором заседали президенты стран АТР, как нельзя лучше подойдет и для их торжественного события.

Гостями международного форума станут около 200 человек. Это будут знаменитые актеры, режиссеры, сценаристы, члены международного жюри. На кинофестивале зрители увидят около 140 российских и зарубежных кинокартин.

Всего будет представлено 16 кинопрограмм, среди которых традиционные «Конкурс», «Кино России», «Панорама», «Короче», ретроспективные показы – классика отечественной кинематографии Алексея Германа, аниматора Александра Петрова и японского мультипликатора Мамору Осии, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Несмотря на то, что прием заявок в основной конкурс завершен, все еще принимаются работы в образовательный проект «Кинопроба» и программу «Сделано во Владивостоке», поэтому программа будет объявлена в конце июля, — отметили в пресс-службе XI МКФ стран АТР «Меридианы Тихого».

По словам организаторов, в ближайшее время состоится большая пресс-конференция, на которой станут известны новые подробности об открытии и ходе проведения «Меридианов Тихого». Кинофестиваль пройдет с 7 по 13 сентября.

ZRPRESS.ru, Владивосток.