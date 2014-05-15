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В Приморском театре оперы и балета окончено оформление всех юридических документов

15 Мая 2014, 11:08 | Владивосток

Приморский театр оперы и балета завершил согласование юридических документов от всех структур: положительное заключение государственной экспертизы, инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, Ростехнадзора по энергоустановкам и других.

До настоящего момента продолжалась опытная эксплуатация и наладка высокотехнологичного оборудования. Для установки оборудования в театр были приглашены специалисты из-за рубежа. Они обучили работе с техникой приморских коллег.

С наступлением тепла весной стартовали сезонные работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

По словам директора департамента градостроительства Приморского края Олега Ежова, здание театра уникально – оно не имеет аналогов в Дальневосточном регионе.

«Первоначально во Владивостоке планировалось построить театр оперы и балета по проекту-аналогу театра Омска. Однако впоследствии решено было создать уникальный театр. Для отделки залов театра использовались самые современные и редкие материалы, например, индийский песчаник. Стены большого зала отделаны уникальными деревянными панелями, которые доносят до зрителя звук, не искажая его», - сообщил Олег Ежов.

К настоящему моменту театр официально введен в эксплуатацию. Сегодня он представляет собой 8-этажное здание. Большой зал вмещает 1,5 тысячи зрителей. Эстрадно-экспериментальный малый зал рассчитан на 300 зрителей и имеет трансформирующуюся сцену.

Уже сформирован симфонический оркестр театра, балетная и оперная труппы и хор.

Свои двери для зрителей он впервые распахнул в октябре в дни празднования 75-летнего юбилея Приморского края.

«Приморцы, да и вся страна и Азиатско-Тихоокеанский регион получили современный театр, по техническим характеристикам один из лучших в России. О таком театре мы в Приморье могли только мечтать», - подчеркнул на открытии театра Губернатор края Владимир Миклушевский.

В театре уже прошел ряд крупных постановок, включая оперу открытия «Евгений Онегин», балет «Четырнадцатая», симфонию №7 «Ленинградская» Шостаковича и многие другие. На его сцене выступили такие признанные мэтры классического искусства, как Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие.

В январе театр принял фестиваль «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Владивосток», который ознаменовал старт Года культуры в России.

ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: культура  приморье  театры  строительство 






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