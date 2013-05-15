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С помощью "МегаФона" можно попасть на концерт Земфиры во Владивостоке
22 мая в клубе "Девятый Цех" состоится единственный концерт одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории российской музыки.
Земфира и ее группа представят шестой студийный альбом "Жить в твоей голове" в рамках " Земфира. Тур 2013", который проходит по городам России и других стран при поддержке "МегаФона".
Запись альбома проходила в течение 2011-2013 годов на студии Земфиры в районе Красного Октября в Москве. В январе пецица объявила о выходе нового альбома, а также о начале большого гастрольного тура. 22 мая гастрольный тур Земфиры достигнет своей восточной точки.
Накануне этого события "МегаФон" запустил в социальной сети "ВКонтакте" розыгрыш билетов на концерт Земфиры. Чтобы принять участие в этом розыгрыше и получить шанс выиграть билет, необходимо иметь свой аккаунт "ВКонтакте" и быть членом группы "МегаФон" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири vk.com/megafon_dv. Правила розыгрыша просты: нужно поставить "лайк" посту про розыгрыш билетов и обязательно поделиться новостью с друзьями, сделав репост.
По итогам розыгрыша билеты получат три человека. Первого выберет генератор случайных чисел, вторым счастливчиком будет тот, кто наберет большее число "лайков" к своему репосту, третий билет получит автор самого оригинального комментария на тему "Если бы я мог позвонить Земфире…".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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