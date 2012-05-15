Во Владивостоке малайский художник Чжен Хаочань устроит мастер-класс в технике «го-хуа»

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая, ZRPRESS. Во Владивостоке 18 мая в 15.00 в Приморской государственной картинной галерее (Партизанский пр-т, 12) малайский художник Чжен Хаочань из Куала-Лумпура, признанный мастер традиционной живописи в технике «го-хуа», проведёт мастер-класс в рамках персональной выставки.

Художник обладает собственным видением, своей манерой письма, в живописи соединил западные и восточные философские направления. В разных городах мира он провел 150 выставок. Высокий уровень художественного мастерства позволили Чжен Хаочаню стать президентом Центрального института искусств (г. Куала-Лумпур, Малайзия) и профессором Китайского народного университета (г. Пекин).

Зрителям выпадает редкая возможность увидеть прекрасные образцы живописи мастера в китайской традиционной технике «го-хуа», вместе с тем, попробовать свои силы в создании собственного произведения. Картинная галерея приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе.

Пресс-служба Приморской государственной картинной галереи.