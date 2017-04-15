Закрытый деловой клуб приоткрыл двери для художника (фото)

Экспозиция картин Марины Коваль-Коряковской открылась за "закрытыми дверями" клуба "Золотая ладья"

Стены таинственного, закрытого делового клуба «Золотая ладья» на время превратились в экспозицию уникальных картин члена союза художников России, Марины Коваль-Коряковской. Редакции деловой газеты «Золотой Рог» удалось взглянуть на представленные полотна и лично узнать о захватывающем творческом пути Художника с большой буквы.

- Как вы впервые познакомились с искусством? Были ваши родители людьми искусства, или же стать художником – мечта вашего детства?

- По мужу у меня фамилия Коваль. Нередко спрашивают, не из рода ли я однофамильных художников. На самом же деле, моя фамилия – Коряковская. Я из маленького, глухого шахтёрского городка под названием Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области. Однажды в детстве, я пошла в музыкальную школу учиться игре на скрипке, и ещё тогда мама смогла меня отговорить от этой затеи, а вот когда я решила пойти в художественную школу и лишь спустя месяц принесла квитанцию об оплате, у мамы не осталось иного выбора, кроме как позволить мне заниматься полюбившимся мне делом. Именно эта художественная школа, в которой я занималась более 5 лет, и послужила мне базой. К слову говоря, ездила я в неё сама, в любую погоду, даже зимой в лютые холода через весь город в другой район. Никто меня не контролировал, не пестовал и не оберегал. В то время это было как-то легко, я была юная и очень любопытная. Затем в 14 лет я задумалась, куда же идти дальше, прикинула все возможности моего маленького города и, в конечном счёте, решила податься в художники. Мама была категорически против. Но я свой выбор сделала и отступать не собиралась. Поехала совсем одна в Кемерово, совершенно незнакомый мне город, никогда там раньше не была. Поступила, снимала квартиру, можете себе представить, в 14 лет. Я думаю, что ещё тогда я не имела особых представлений об искусстве, рядом всего этого не было. После того, как я закончила художественное училище, я поняла, что мне очень тесно в родном маленьком Ленинск-Кузнецке, в котором раньше было так тепло и уютно. Я чувствовала, что мне его мало, и у меня появилось безудержное желание уехать куда-нибудь подальше от дома. И у меня появилось два варианта. Сочи или Владивосток. Именно в два этих города я отправила письма, после чего мне поступило приглашение во Владивосток, который был в то время ещё закрытым, и я приехала одна, без родителей. Совсем забыла сказать, когда я встретила через много лет свою учительницу начальных классов, она мне почему-то сказала, что я будучи в 1,2 или 3 классе написала в сочинении, что хочу быть художником. Но я, честно говоря, этого не помню.

- Чьё мнение для вас важнее всего?

- На самом деле, я очень долго искала своего учителя. И первым делом, как только я приехала в приморскую столицу, я пошла к Геннадию Кунгурову, Андрею Камалову…Но им тогда некогда было заниматься моим образованием. Тем не менее, мечта такая была. Поскольку непосредственно графикой я всю жизнь занималась сама, мне очень этого не хватало.

- Как к вам приходят идеи для написания картин?

- Мои творческие работы – абсолютная магия туши. Я буквально разливаю её на лист. Смываю. Разливаю. Снова смываю. И в процессе всего этого действия вхожу в особое, ни с чем не сравнимое состояние, что-то рождается в бессознательном и через нашу материю приходит ко мне в процессе работы.

- Насколько необходима художникам школа и художественное образование?

- Все люди совершенно по-разному воспринимают мир. Есть люди-практики, есть теоретики. Именно поэтому мне кажется, нет никаких ограничений и рамок. Если художник состоялся, у него есть свои выставки и многочисленные работы, совершенно не важно, получил ли он классическое образование или нет. Я вот, например, не могу воспринимать информацию на слух, какой бы именитый педагог со мной ни общался. Мне необходима письменная информация. Каждый человек, если он хоть сколько-нибудь к себе прислушивается, я думаю, всегда сделает так, как нужно именно ему. Все ограничения – придуманные. Не более того. Хотя, нет никаких сомнений, если человеку встретится настоящий педагог – о лучшем нельзя и мечтать. Однако педагогом я считаю не того, кто научит ремеслу, а того, который раскроет человека и его личные таланты. Научить кого-то своей собственной технике…а человек может быть скульптор! И его истина, в таком случае, никогда не раскроется. И да, я могу сказать, что мне по-настоящему повезло. В Кемеровском училище был один великий педагог, Аксёнова Людмила Григорьевна, которая мне очень помогла. Она была одной из немногих, кто мог донести что-то до меня, была, с одной стороны, творческой, но очень требовательной. Когда нам дизайнерам перед просмотром необходимо было выставляться, подходила к самому слабому и спрашивала: «Что делать?» Садилась и помогала. В этом она была вся. Крылья не обламывала.

- Много ли времени требуется для создания картины?

- У меня есть некоторые картины, которые я писала по полгода, а некоторые – по полтора. Это всё очень тонкая работа. Я достаточно консервативна, не использую гелевые ручки. Только тушь. А бумага – достаточно рыхлый материал. Вроде бы мелочи, а на это уходит много времени.

- Вы занимаетесь дизайном, помимо написания картин?

- В прошлом году, когда я организовывала свою персональную выставку, мне, как художнику, было бы достаточно скучно выставлять исключительно картины. В то время я занималась с детьми текстилем, мы делали футболки. И где-то внутри созрело моё собственное желание что-то сделать текстильное. Таким образом, к этой выставке я сделала огромное количество подушек. Я перепробовала все свои работы, разные цвета льна, рогожи. Много экспериментировала. Я же по образованию дизайнер. И это непосредственно то, чему меня учили.

- Какой главной ошибки вы бы посоветовали никогда не совершать начинающим художникам?

- Главная ошибка – думать, что это ошибка. Я бы посоветовала всем без исключения вспоминать народные русские сказки, главный герой которых всегда совершает ошибку, но обязательно её исправляет. Это самая важная основа, которую старшее поколение во все времена пыталось донести до младшего. Не бойся ошибок, всегда можно всё исправить. И даже сейчас, когда у меня своя студия, я всегда стараюсь говорить ученикам, чем больше ошибок вы сделаете, тем лучше для вас, ведь тем больше возможностей у меня будет вам что-то рассказать и чему-то вас научить. И знаете, они не боятся сделать что-то не так, потому что я всегда им говорю: «Это ерунда, нет ничего неисправимого, кроме смерти». Ошибки – это прекрасно.

- Студия?

- Я год проработала в художественной школе, после чего ушла. А родители с детьми очень хотели продолжить заниматься у меня. Как-то так. Потом мне это даже понравилось. Дети, они же ангелы. И мне безумно нравится с ними работать. Также хотелось бы поработать со взрослыми, они конкретно понимают, зачем идут и чего хотят. Я, как уже говорила ранее, достаточно консервативна в преподавании. Гипсы, живопись, декоративные элементы. Я считаю, что, несомненно, должны быть основы основ. Ведь когда нет скелета, на который наращиваются мышцы, когда нет базы и основы, конструкция никогда не будет гармонична.

Травникова Лариса: «История нашего клуба «Золотая Ладья» началась с того, что хозяйка спроектировала это помещение и решила предложить деятелям города что-нибудь придумать. Я здесь работаю директором клуба. Ирина меня пригласила. До этого работала в Управлении Культуры администрации Владивостока, и, когда получила это предложение, пришла и напрямую сказала, что кроме культурных мероприятий и организации встреч с музыкантами, писателями, поэтами, художниками ничего делать не могу, поскольку всю жизнь проработала в этой сфере. Так, собственно, и образовалось наше сообщество, в котором мы проводим встречи. Это бизнес-сообщество, и соединить его с нашим культурным сообществом является главной задачей. Мы ходим вместе на премьеры спектаклей, проводим знакомства с такими художниками, как Марина Коваль-Коряковская, с их произведениями. Такие темы за пределами бизнеса».