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Определены сроки кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Он пройдет во Владивостоке с 10 по 16 сентября. На оказание услуг по его организации в 2011 году планируется потратить 27,5 млн рублей. Именно такая цифра обозначена в документации для проведения открытого конкурса.
В техническом задании сказано, что на плечи исполнителя контракта лягут как разработка регламентирующих документов, так и непосредственное проведение всех мероприятий кинофестиваля. В том числе и организация творческих встреч популярных артистов театра и кино с жителями края во всех муниципальных районах и городских округах, отбор фильмов в кинопрограммы фестиваля, изготовление памятных призов для участников-победителей и сувенирной продукции.
Цена контракта в 27,5 млн рублей формируется с учетом всех расходов исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. Источник финансирования заказа - бюджет Приморского края на 2011 год.
Фестиваль кинематографистов стран АТР «Меридианы Тихого» в 2011 году пройдет во Владивостоке уже в девятый раз.
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