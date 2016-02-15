Во Владивостоке пройдут съемки гонконгского кино

Владивостоку выпала роль города мечты в фильме режиссера из Гонконга. Съемки китайского фильма вскоре начнутся в Приморье. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», съемки фильма фильма «Джули и тишина» гонконгской кинокомпании «We Pictures» начнутся 20 февраля.

Владивосток откроют миру глазами девушки, которая приехала в иностранный город, описанный в ее любимом романе. Путешествуя по местам, о которых рассказано в книге, и встречая на своем пути разных людей, она постепенно влюбляется в незнакомый город.

По задумке режиссера, съемки начнутся с почтового отделения, пройдут на торговом рынке, железнодорожной станции, центральной площади Владивостока и в трамвае. — На центральной площади Джули, наконец, встретила единственного друга Ансон в этом городе. Друг рассказал ей, что Ансон провела здесь много счастливых дней. По воскресеньям они подрабатывали в такси, чтобы заработать денег, но чаще всего на выходных они ездили в разные незнакомые места, провожали рыбацкие лодки на рассвете, наблюдали закат, пока в порту разгружались торговые корабли.

Это была простая, но очень насыщенная жизнь, — указано в синопсисе. Режиссер Дерек Цанг — не единственный азиатский кинематографист, которого привлекла живописная приморская фактура.

Приморье все чаще появляется на зарубежных и отечественных экранах. Ежегодно в крае проходят съемки нескольких фильмов. Так, в прошлом году в регионе снимали детективный телесериал «Международное расследование» для центрального канала Китая ССТV6. Летом этого года кинематографисты из Южной Кореи планируют снять в Приморье художественный фильм «На расстоянии любви». А уже осенью 2016 года в широкий прокат выйдет приключенческая комедия «Напарник» с Сергеем Гармашем в главной роли, съемки которой проходили в Приморье в августе прошлого года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.