Всероссийский фестиваль "Народная рыбалка" пройдет во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. 19 февраля во Владивостоке стартует Всероссийский фестиваль "Народная рыбалка". Всероссийский марафон по рыбной ловле проводится под патронажем премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина и пройдет в нескольких городах России - в Москве, Петербурге, Волгограде, Казани, Ярославле, Астрахани, Мурманске, Калининграде и Владивостоке.

В столице Приморья марафон стартует в 8 часов на акватории Амурского залива в районе ст.Чайка.

Участниками фестиваля могут стать все желающие - дети и взрослые, любители и профессионалы, а также команды (3 человека) и семьи, основное условие - увлечение рыбной ловлей.

Регистрация участников будет производиться с 8 часов, а уже в 9 рыбаки начнут соревновательную ловлю. Завершится "Народная рыбалка" в 13:30, профессиональное жюри подведет итоги улова и наградит победителей в личном и командном зачете по номинациям:

• 1-е, 2-е, 3-е места - командное первенство (общий вес улова);

• 1-е, 2-е, 3-е места - личное первенство (общий вес улова);

• "За самую большую рыбу";

• "Самый юный участник";

• "Старейший участник";

• "Сударыня";

• "Оригинальный улов";

• "За волю к победе";

• "Рыболовная семья";

• "Скоростное бурение лунок".

Не придется скучать и болельщикам. Зрителей ждут чемпионат по скоростному бурению лунок, всевозможные конкурсы и викторины, спортивные соревнования, работа локальных игровых площадок "Ловись рыбка", "Рыбацкие забавы", "Подводный мир", "Рыбак рыбака видит издалека", полевая кухня и угощение ухой, а также концертная программа от лучших творческих коллективов города.

"Народная рыбалка" проводится с целью развития и популяризация любительского и спортивного рыболовства, пропаганды активного отдыха, здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде, развития организованных форм семейного досуга, общения, единства интересов и позитивной коммуникации различных социальных групп населения.

Для удобства горожан в 8 часов, в 8:30, в 9, 11, 11:30 и 12 часов с остановок площадь Семеновская и Луговая к месту проведения рыбалки отправятся автобусы, в том числе новейшие муниципальные автобусы немецкой марки MAN. После завершения мероприятия, в 14, 14:30 и 15 часов автобусы будут следовать от ст. Чайка до площади Семеновской. Проезд - бесплатный.

Организаторы мероприятия - администрация Владивостока и Приморское краевое общество охотников и рыболовов - приглашают на рыбалку всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».