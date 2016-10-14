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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

14 Октября 2016, 18:17 | Владивосток

15 и 16 октября в столице Приморья состоится множество интересных и полезных мероприятий

Культурно-массовые и познавательные мероприятия:

15 октября в 10:30 – просмотр и обсуждение мультфильма «Новые приключения Кота в сапогах» в детской библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.

15 октября в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

15 октября в 13 часов – очередное занятие в «Школе юного шахматиста» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

15 октября в 13 часов – кинопоказ «Мультяшка» в детской библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.

15 октября в 13:30 – занимательный час «Яблочная фантазия» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10). Вход свободный.

15 октября в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10), в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73) и в библиотеке №13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

15 октября в 17 часов – литературная программа «Мои любимые стихи» в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9). Как сообщили в МБУК «Дом культуры «Традиции и современность», свои любимые стихотворения исполнят участники театрального кружка. Вход свободный.

15 октября в 18 часов – заседание клуба любителей фантастики в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

16 октября в 12 часов – очередное занятие в «Творческой мастерской» в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19; тел.: 245-32-63). Вход свободный.

16 октября в 12 часов – мастер-класс по ораторскому искусству в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

16 октября в 14 часов – краеведческий час «Клады Владивостока и его окрестностей» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

16 октября в 15 часов – игротека в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.

16 октября в 18 часов – вечер поэзии в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Фото РИА "Новости".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: галерея  культура  музей  отдых  выходной 



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