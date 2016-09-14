Во Владивостоке показали спектакль, который Путин счел гениальным

В рамках кинофестиваля Меридианы Тихого во Владивостоке во вторник, 13 сентября, показали спектакль «Лица» театра Александра Калягина Et Cetera. Как сообщили перед демонстрацией зрителям организаторы, летом прошлого года постановку в Москве посетил сам Владимир Путин.

На экране большого зала нового кинотеатра Иллюзион-парк жители и гости столицы Приморья увидели постановку по рассказам Антона Чехова «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». В ролях: народный артист России Александр Калягин, народный артист России Владимир Симонов.

Как рассказала перед демонстрацией спектакля актриса и телеведущая Татьяна Веденеева, в Москве после того как постановку посетил Путин ее популярность настолько возросла, что купить билеты возможно стало только за три месяца.

Как писал «Интерфакс» в июле 2015 года, игру актеров Путин после спектакля в разговоре со зрителями назвал гениальной. Президент также тогда упомянул, что любит творчество Чехова.

После просмотра спектакля во Владивостоке зрители полностью разделили впечатление президента от спектакля.

Демонстрация проходила под эгидой проекта «Театральная Россия» в основе которого лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи.

Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий, осуществляется прямая трансляция спектаклей из знаменитых театров двух столиц на широкие экраны кинотеатров в различных городах России.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Ведомостей.