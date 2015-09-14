Во Владивостоке появилась своя "Аллея Звезд"

Владивостокский фестиваль Меридианы Тихого становится все более профессиональным. Сегодня, 14 сентября, на встрече зрителей с культовым корейским режиссером Ким Ки Дуком было объявлено, что в столице Приморья появится своя "Аллея Звезд".

Первый отпечаток своих рук на ней оставил корейский метр китематографии. Рядом с оттиском кистей он собственно ручно написал корейской азбукой свое имя - Ким Ки Дук.

Кстати, мастер-класс превратился в обычную беседу, где практически каждый желающий смог задать свой вопрос.

"Я не люблю насилие, хотя оно и часто фигурирует в моих фильмах. Просто без темной стороны бытия не возможно увидеть светлую", - объяснил одной простой фразой свое творчество режиссер.

Больше часа гости фестиваля слушали рассказ о становлении и пути в режиссуру простого корейского парня, который не имея высшего образования смог не просто выбиться в люди в жестко иерархическом южнокорейском обществе, но и стал способен влиять на массы посредством искусства.



