Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке появилась своя "Аллея Звезд"
Владивостокский фестиваль Меридианы Тихого становится все более профессиональным. Сегодня, 14 сентября, на встрече зрителей с культовым корейским режиссером Ким Ки Дуком было объявлено, что в столице Приморья появится своя "Аллея Звезд".
Первый отпечаток своих рук на ней оставил корейский метр китематографии. Рядом с оттиском кистей он собственно ручно написал корейской азбукой свое имя - Ким Ки Дук.
Кстати, мастер-класс превратился в обычную беседу, где практически каждый желающий смог задать свой вопрос.
"Я не люблю насилие, хотя оно и часто фигурирует в моих фильмах. Просто без темной стороны бытия не возможно увидеть светлую", - объяснил одной простой фразой свое творчество режиссер.
Больше часа гости фестиваля слушали рассказ о становлении и пути в режиссуру простого корейского парня, который не имея высшего образования смог не просто выбиться в люди в жестко иерархическом южнокорейском обществе, но и стал способен влиять на массы посредством искусства.
Новости тематики
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
Новости раздела
- На Спортивной набережной Владивостока состоится фестиваль "Парус", посвященный творчеству Владимира Высоцкого
- Экс-мэр Владивостока сожалеет, что город остался без рока
- В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
- Игорь Пушкарёв вспомнил Владимира Высоцкого
- Владивосток догоняет Москву по этому уникальному показателю
- Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз