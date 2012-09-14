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Владивостокским семьям загадают «Ребус»
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Владивостокским семьям, предпочитающим активный отдых, предлагается принять участие в увлекательной игре «Ребус», проходящей в режиме автопутешествия.
С 1 августа начался прием заявок на участие в семейной игре «Ребус», в которую сыграют семьи Владивостока. Для участия в развлечении необходимо наличие автомобиля. Минимальное количество игроков в команде – три человека, обязательное присутствие хотя бы одного ребенка от 3-х до 16 лет, максимальное количество входящих в состав одной команды 8-10 человек. В состав команды могут входить родственники и друзья.
Игра состоится 7 октября, стартует в 10:00 в парке аттракционов «Фантазия». Правила очень просты: организаторы раздадут командам маршрутные карты, во время прохождения маршрута нужно будет разгадывать загадки, головоломки, зарабатывая баллы и угадывая следующий пункт с подсказками и заданиями. Помимо решения загадок и головоломок, на каждом пункте маршрута нужно будет выполнить творческое задание, то есть спеть, станцевать, рассказать стихотворение.
Игра завершится в 16 часов в парке «Фантазия», где победители, занявшие 1, 2, 3 места получат главные призы, не останутся в стороне и другие команды - игроки, не занявшие первых мест, получат поощрительные подарки. Эта игра на скорость, внимательность и другие полезные качества впервые прошла в 2009 году. Игра, по словам организаторов, учит семью действовать слаженно, сплочено. На тот момент в мероприятии принимали участие 28 семей, сейчас предполагается 30 - 45 команд.
В этом развлечении появились постоянные участники, так что в предстоящем мероприятии примут участие и новички, и опытные команды. Как признаются организаторы, идея игры была взята у международной сети городских игр «Encounter», и переделана из молодежного формата в семейный. Тема игры этого года – «Удивительное рядом», целью созданного маршрута будет показать игрокам привычные места нашего города в новом формате. Вопросы, ребусы и загадки берутся из детских сказок, так что организаторы советуют прислушаться к своим детям. Взнос за участие в мероприятии – 500 рублей за всю команду. Чтобы сыграть в игру «Ребус» нужно зарегистрироваться либо в центре праздников «Кураж» (пр-т Острякова, д. 7А, оф.3), либо в администрации парка развлечений «Фантазия» (пр-т 100 лет Вл-ку, 105А).
Для регистрации необходимо:
- Организовать команду из членов семьи, родственников и друзей. Единственное условие: одна команда на одном автомобиле.
- Придумать название команды.
- Приехать в один из офисов организаторов.
- Зарегистрироваться (подписать соглашение на участие, внести регистрационный взнос, получить инструкции для дальнейших действий.) Регистрационный взнос с команды составляет 500 рублей.
В день игры прибыть на старт всей командой и подтвердить свое участие в игре. Организаторы обещают дополнительные баллы тем командам, которые украсят свои машины, будут в придуманной командной форме.
Информацию можно получить на сайте информационного партнера vladmama.ru и сайте организатора игры vladkurag.ru
Справки и информация по телефонам 243-64-62; 2722-466
Надежда САВИНЫХ, «Золотой Рог».
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