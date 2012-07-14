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Во Владивостоке в галерее «Арка» пройдет выставка Антона Бубновского «DREAMS»

14 Июля 2012, 17:06 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля, ZRPRESS. С 18 по 28 июля во Владивостоке в галерее «Арка» пройдет выставка Антона Бубновского «DREAMS».

В определенной степени Антон Бубновский своим проектом «DREAMS» отдает дань уважения человеку, который популяризировал «искусство для всех» - поп-арт. В июле 1962 года ровно пятьдесят лет назад американский художник Энди Уорхол выполнил вручную 32 шелкографических изображения банок супа "Кэмпбелл".

Картины в галерее были расставлены на белых полках как настоящие банки в бакалейном магазине. Выставка принесла автору первую известность и коммерческий успех. С другой стороны, инсталляция «DREAMS» является логическим продолжением другого проекта Антона Бубновского «Неглубокий анализ» (2011 г.). Суть его была в том, что автор свои мгновенные впечатления пытался сохранить, «законсервировав» в банки. Следующим шагом стало осмысление того, какие образы художник сохранил и откуда они «родом».

Инсталляция из 250 банок состоит из двух частей: русские стеклянные банки с изображениями кусочков американского флага внутри, образующие один арт-объект – «законсервированный» флаг США, и американские банки, «хранящие» джинсы. Несмотря на то, что и первая, и вторая часть инсталляции являются единым целым и содержат в себе общую концепцию, каждая отдельно взятая банка представляет интерес с точки зрения художественной ценности и семиотической значимости. Она несет эстетику, присущую глазу фотографа – сферическая форма стекла создает дополнительные оптические эффекты, и изображение внутри банки приобретает трехмерную объемность, завораживая зрителя. В то же время инсталляция содержит информативную составляющую – код, который, на первый взгляд, не требует расшифровки: емкости длительное время не утратят своего прямого назначения – хранения. И хранить там можно намного больше, чем продовольственные товары. Можно хранить эмоции и/или впечатления. А можно хранить образы и/или символы. «Расширяя» функциональную возможность применения банки, Антон Бубновский «углубляет» смысл первичного понимания проекта.

Вот уже 20 лет он живет в стране, в которой не существует железного занавеса, в которой давно популярна американская культура, можно свободно купить джинсы и воплотить свою мечту в жизнь. Но в глубине души у многих людей, заставших советский период, хранятся воспоминания о том времени, когда американские продукты потребления оставались труднодостижимой мечтой. Инсталляция «DREAMS» рассказывает не только о художнике, но и о нас самих. А все ли мы знаем о себе?!

Проект «DREAMS» осуществлен при поддержке Генерального консульства США во Владивостоке.


Автор: По сообщениям пресс-служб
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