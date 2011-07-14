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Виктория Крейхон: Владивосток - самодостаточный город во многих смыслах…
Открывается выставка американского фотографа: в объективе стипендиата Фулбрайт художники Владивостока
14 июля, в 17.00 в Международном выставочном центре музея им. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6) открывается выставка американского фотографа Виктории Крейхон «Высоко в глубине», сообщает Генеральное консульство США.
Виктория пытается передать свое восприятие обстановки, в которой рождаются замыслы и создаются картины художников Владивостока: серия ее фоторабот сделана в мастерских известных приморских мастеров – Виктора Федорова, Валерия Ненаживина и Фёдора Морозова.
«Этот международный проект можно назвать «творческой дипломатией» - он стал результатом знакомства и общения профессора и фотографа из США с творческой интеллигенцией Владивостока, - говорит Сильва Этян, вице-консул по вопросам культуры, печати и образования. – Виктория приехала в город около полугода назад в рамках программы Фулбрайта, чтобы прочитать курс лекций по истории фотографии. Ее лекции собрали много интересных людей, завязались знакомства, общение, появились совместные идеи. В результате, когда местная галерея «Ноль Десять» предложила Генконсульству США поддержать выставку Виктории Крейхон, которая объединила фотографов и художников Америки и России, мы с удовольствием сделали это».
Поддержку проекту оказали также музей им. Арсеньева, компания «Корпус» и издательство «ЛИТ».
Сама Виктория Крейхон так объясняет идею своей выставки: «Мне необычайно повезло, что я получила своими глазами возможность увидеть и досконально исследовать удивительный город Владивосток. Это город с ярко выраженным характером, в основе которого лежит его удаленность от остальной России. Это самодостаточный город во многих смыслах… Три художника, с которыми мне довелось познакомиться во Владивостоке, обладают теми же качествами самодостаточности. Они преданы этому месту. Они могут ездить куда угодно, показывать свои работы, но ни за что не оставят свой город ради других мест… Все, что влияет на них видно повсюду: ландшафт, океан и залив, погода, архитектура и люди, все это и есть город, который дарит ощущение чего-то большего, чем горожане могут даже представить…»
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