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Фотовыставка Сергея Доли «Мир животных в фотографии» пройдет во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 14 июня, ZRPRESS. Во Владивостоке в кинотеатре «Океан» 15 июня в 13.00 состоится открытие фотовыставки «Мир животных в фотографии», организованной ОАО «Ростелеком» совместно с известным блогером Сергеем Долей при поддержке телеканала Viasat Nature — одного из популярных телеканалов о живой природе.
На выставке будут представлены фотографии, которые сделал во время своих поездок глава компании Soundline Сергей Доля. Известный путешественник, фотограф, блогер (его страницу в ЖЖ читают почти 40 000 человек) отобрал для оценки публики самые интересные работы, на которых запечатлены редкие, необычные и исчезающие животные.
Генеральный директор компании Soundline Сергей Доля пришел в мир фотографии совсем недавно: в ходе заграничных поездок ему понравилось «останавливать мгновения», и лишь с 2007 года он осознал, что путешествия – его страсть. С тех пор он стал одним из самых известных путешественников России.
Про работы Доли можно сказать, что он не пропускает интересных мелких деталей и не публикует стандартных туристических снимков. Не пишет путеводители по странам, а делится с читателями своими личными впечатлениями.
На выставке будут подведены итоги фотоконкурса «Мир животных в фотографии», проводившегося на сайте www.rt.ru. Победителю конкурса будут вручены ценные призы от компании «Ростелеком», набор путешественника от телеканала Viasat Nature, а также книга Сергея Доли с автографом автора.
Проведение выставки несет значимый социальный аспект – обратить внимание горожан на то, что необходимо беречь природу и животных, на то, что они нуждаются в нашей помощи, и работы Сергея Доли призваны донести это до каждого. Мероприятие смогут посетить все желающие, вход на выставку – бесплатный.
«Золотой Рог».
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