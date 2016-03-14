Во Владивостоке пройдет конкурс-выставка "Пленэр – 2015"

Выставка «Пленэр-2015» откроется 16 марта в 16 часов в залах Приморского краевого отделения ВТОО «Союз художников России» по адресу: Алеутская, 14а. На выставке-конкурсе определяются победители в двух номинациях: «Рисунок» и «Живопись» с присвоением звания лауреата 1,2,3 степени. Победители будут поощрены. 1 место в количестве 3 - стипендий, 2 место – 2 стипендии, 3 место – одна стипендия. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Пленэр – 2015» - это одиннадцатая выставка-конкурс студенческих работ Дальневосточного государственного института искусств по итогам летнего пленэра.

Ежегодно студенты-художники выезжают на этюды в разные живописные уголки Приморского края. В этом году практика проходила на побережье бухт Хасанского района Приморья, а в сентябре художественный факультет в полном составе посетил Солнечный остров города Харбина.

На выставке представлены лучшие живописные и графические работы 1-4 курсов (руководители курсов Обухов И.Б., Енин А.А., Бутусов И.И.). Выпускные курсы представлены работами Зарочинцева Егора, Джура Маргариты, Злотникова Александра, Карбовской Марии.

Александр Злотников представил серию из 25 живописных работ, посвящённых дорогам и переходам города Владивостока.

Выставка продлится с 16 марта по 23 марта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.