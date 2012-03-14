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Владивостокские повитухи заварили кашу
В январе во Владивостоке состоялся праздник «Бабьи каши» – он проводится в краевом центре уже восьмой год. Организаторами мероприятия выступили бабки-повитухи – иными словами, акушеры-гинекологи, которые угощали гостей кашами по собственным рецептам и заряжали оптимизмом.
Праздник повивального искусства под названием «Бабьи каши» пришёл к нам из глубокой древности: на Руси его традиционно отмечали на второй день Рождества Христова. В церквях в этот день шли службы иконе Богоматери «Помощь в родах», вечером люди ходили к повивальной бабке, приносили ей гостинцы, одаривали деньгами, а она в знак благодарности ставила на стол горшок каши – символ плодородия. Добрые русские традиции взялись возрождать члены Приморского отделения Ассоциации гинекологов-эндокринологов Российского медицинского общества.
В Древней Руси роды превращали в магический ритуал, чтобы обеспечить ребенку счастливую жизнь и защитить роженицу. Оказывается, партнёрские роды вовсе не являются новшеством последних лет. На Руси будущий отец во время родов всегда находился в доме. Он надевал платье своей жены и корчился от боли в дальнем углу избы, таким образом пытаясь забрать её боль и облегчить роды.
Считалось, что между повитухами и детьми, которых они приняли в свои добрые руки, навсегда устанавливаются прочные духовнородственные отношения. Повивальная бабка несла ответственность за каждого повитого ребенка и занимала почетное место в ряду его родственников во время крестин, свадеб, проводов в армию.
К повитухам женщины обращались сразу же после того, как возникло предположение о наступлении беременности. Повитуха наблюдала за течением беременности, помогала советом, готовила травяные сборы, учила, как вести себя во время родов. А после родов «правила и ладила» роженицу и новорожденного, помогала молодой маме быстро восстановиться, рассказывала, как ухаживать за ребёнком. Таким образом, бабкаповитуха выполняла функции гинеколога, акушера, неонатолога, травника, костоправа, шептуньи... В деревнях к повитухам часто обращались и по другим случаям из-за недостатка врачей.
На празднике выступала фольклорная группа «Повитухи», состоящая из акушеров-гинекологов. Они показали гостям, как раньше на Руси праздновали «Бабьи каши» – пели частушки, колядовали, водили хороводы, играли в подвижные игры...
Сейчас многие считают, что каша – это пища для детей и стариков, но на самом деле это не так. Каша – основа здорового питания для людей всех возрастов, говорят современные бабки-повитухи. На празднике гости получили возможность попробовать 14 видов каш, выбрать из них самую-самую и унести с собой домой авторский рецепт.
«Мы хотим, чтобы у будущих мам ушли все страхи при посещении женских консультаций и родильных домов, чтобы они посмотрели на акушеров-гинекологов с другой стороны и поняли, что это такие же женщины, которые желают добра вам и вашим детям, всегда готовы помочь, любят и умеют веселиться», – говорит Александра МУХОТИНА, возглавляющая Приморское отделение Ассоциации гинекологов-эндокринологов.
На празднике звучали слова благодарности в адрес акушеров-гинекологов от будущих и настоящих родителей. «Сильнее медикаментов иногда действуют слово, взгляд, прикосновение доктора, – улыбается счастливая мама. – Во время беременности и родов, особенно если что-то складывается не так, женщине очень важно, чтобы доктор сказал: «Все будет хорошо».
«Почему-то сегодня мы с легкостью делимся негативом, но часто стесняемся говорить слова благодарности, – посетовала Ольга РОМАНОВА, главный редактор портала для родителей Vladmama.ru. – Я очень рада, что попала на этот праздник. Мы никогда не видели акушеров-гинекологов такими – искренними и задорными, излучающими доброту. Мы хотим сказать им большое спасибо! Летом обещаем устроить праздник для повитух и приготовить для них угощение по своим рецептам».
Одним словом, праздник удался. С каждой ложкой каши гости праздника получили добрую порцию позитива.
Ирина ГОРДЕЕВА, "Журнал здоровья".
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