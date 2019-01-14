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Элитный художник выставляется во владивостокском магазине

14 Января 2019, 08:08 | Владивосток

Посетить выставку можно до 24 февраля

Во владивостокском ГУМе с большим успехом проходит персональная выставка Никаса Сафронова «Зима. Живопись. Оптимизм». Владивостокский зритель увидел крупнейшую коллекцию картин известного российского художника, которая в данный момент экспонируется на выставке.

Экспозиция познакомит с различными периодами творчества маэстро, в ней представлено около 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х гг. до настоящего времени. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции (в числе последних — полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm Vision»).

Зрители смогут оценить мастерство Сафронова-портретиста. Экспонируются портреты Леонардо ДиКаприо, Николь Кидман, Мадонны, Филиппа Киркорова, английской королевы Елизаветы ІІ, несколько автопортретов.

Архитектурные пейзажи Никаса, которые также представлены на выставке, всегда проникнуты тайной, духом эпохи, запечатленным в каменных замках, сводчатых потолках, лабиринтах ступеней, остроконечных куполах башен.

Работы художника построены на тончайших ассоциациях, их отличает изящная легкость, манящее пространство и одухотворенность. В картинах идет перекличка эпох, автор пытается запечатлеть в них ускользающую сущность своих видений и снов.

Выставка продлится до 24 февраля.

Кстати, владивостокцы видят работы мастера не впервые. Так, в мая 2013 года в городе уже выставлялось более 80 произведений художника.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: выставка  ГУМ  живопись  сафронов 
                                     



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