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Мариам МЕРАБОВА покорила Владивосток джазовыми импровизациями
XIV Международный джазовый фестиваль открылся во Владивостоке в минувшую пятницу.
Концертом джазовой певицы Мариам МЕРАБОВОЙ во Владивостоке открылся XIV Международный джазовый фестиваль. Но если быть точным, то публике было представлено творчество не только вокалистки, но и виртуозного джазового импровизатора, пианиста, аранжировщика и композитора Армена МЕРАБОВА и эстрадного оркестра Приморской филармонии под управлением Дмитрия БУТЕНКО.
Джазовый фестиваль во Владивостоке с первых лет своего существования отличается тем, что здесь на сцену вместе с именитыми и выдающимися профессионалами в области джаза выходят приморские музыканты и джазмены со всего Дальнего Востока. Этот симбиоз именитых, знаменитых, известных в мире и стране и начинающих, а также тех, кто уже завоевал свою публику у себя дома, всегда интересен и зрителям и музыкантом. Именно он сделал наш фестиваль своеобразным джазовым центром в регионе.
Более того, открывая праздник джазовых ритмов, директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО поделилась со зрителями радостью – Международный джазовый фестиваль во Владивостоке вошел в ТОП-10 лучших джазовых событий нашей страны и занял вторую строчку, уступив лишь Санкт-Петербургу. Это, по мнению руководителя филармонии, свидетельство того, что фестиваль развивается и растет, а его организаторы и участники идут верным вектором.
На этот раз традиция фестиваля была соблюдена с самого первого концерта. И приморский музыкальный коллектив под управлением Дмитрия Бутенко гармонично подчеркнул достоинства яркого творческого и семейного дуэта Мерабовых, который отличает не только профессиональное мастерство, но неизменное обаяние и теплый контакт со слушателем.
Интересно, что Марим и Армен уже не первый раз во Владивостоке, их встреча с приморскими любителями джаза состоялась 10 лет назад, когда концерты фестиваля проводились на сцене Дома офицеров и отличались какой-то особой непосредственностью и теплым контактом джазменов с публикой.
«У нас самые прекрасные воспоминания о прошлом приезде. Это был потрясающий концерт, изумительная публика. После того выступления мы стали больше выступать вместе, – рассказала Мариам Мерабова, тем, кто пришел на ее выступление 10 лет спустя. – Мы с радостью отозвались и на это приглашение, потому что помнили, какой замечательный диалог был тогда. Мы просто счастливы встрече с городом, с филармонией, с прекрасным оркестром».
Напомним, что, уже имея большую популярность среди любителей джазовой музыки, широкой российской публике Мариам Мерабова стала известна благодаря участию в третьем сезоне программы «Голос», где выступала в команде Леонида АГУТИНА и стала финалисткой. На слепых прослушиваниях она спела известный хит Georgia On My Mind , который заставил повернуться наставников.
Не оставила она равнодушными и владивостокских любителей джаза. В концерте прозвучали также всемирно известные джазовые стандарты, инструментальные композиции, авторские произведения московских гостей и джазовые обработки легендарных советских песен. Певица представила несколько произведений из ее проекта «Джаз на русском», прокомментировав этот цикл.
«Что такое джаз – это всего лишь состояние, это музыка, это определенная гармония, определенная ритмика, но никто не сказал, на каком языке он должен звучать. Он может звучать на любом языке. И на русском. Это делали и до нас великие исполнительницы Людмила Марковна ГУРЧЕНКО и джаз-дива Татьяна БОЕВА, которые творили эти мостики от музыки к музыке через прекрасный наш язык, пели на русском любимую музыку в любимом стиле. Это вдохновение и большой задел на будущее и для нас. В принципе мы нашли наш смысл жизни не только в исполнении любимой музыки, но и в пропагандировании исполнения этой музыки на русском языке, на котором она звучит прекрасно», – сказала Мариам Мерабова на владивостокском концерте. Просто надо слушать и попадать в состояние музыки. И наслаждаться. Лучше и не скажешь.
Фестиваль лишь набирает обороты. И у тех, кто захочет попасть в джазовые ритмы, есть еще некоторая возможность успеть. В субботу состоится концерт польской группы Adam PIERONCZYK Trio, в воскресенье выступление французского джаз-бэнда Jérémie Ternoy Trio. На предстоящей неделе интересным ожидают быть выступления международного квартета Роберта АНЧИПОЛОВСКОГО, группы из Японии BB YURI, джаз-бэнда Cuba Libre Tres`n`jazz. Не единожды в эти дни на сцену большого зала Приморской филармонии выйдут и дальневосточные джазисты, в их числе Jazz Daniel`s (Владивосток-Хабаровск), Altum Volta (Владивосток), A Capella (Благовещенск), Лукаш@Teachers Band (Владивосток – Артем) и другие.
Анна ДОБРОВОЛЬСКАЯ.
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