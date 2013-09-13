Владивосток увидел "Полярный мир" и его обитателей

11 сентября в кинотеатре «Океан» была торжественно открыта фотовыставка «Полярный мир», организованная в рамках международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» при поддержке журнала «GEO». Автор представленных работ – известный немецкий фотограф Торстен Мильзе, обладатель множества международных призов и наград. На открытии выступил главный редактор журнала GEO Владимир Есипов. Город Владивосток стал вторым после Москвы, жители которого увидят уникальные фотографии, на которых запечатлена красота Арктики и Антарктики и удивительная фауна этих краев.

Ежегодный фестиваль «Меридианы Тихого» - это не только событие, на котором демонстрируются кинокартины русских и зарубежных режиссеров, но и открытая площадка для представления других видов искусства. В рамках «Меридианов» проводятся лекции деятелей искусства, творческие встречи с актерами и режиссерами с мировым именем, выставки и иные культурные мероприятия.

- Мы работаем по принципу полного эксклюзива, это значит, что в России больше никто и нигде не публикует то, что публикует GEO, - рассказал Владимир Есипов. - У нас есть две-три выставки, которые мы регулярно организуем в разных городах и регионах России, чтобы как можно больше людей узнали, что делает «GEO». Мы не хотим ограничиваться только Москвой и Санкт-Петербургом, куда поступает две трети нашего тиража. Владивосток – одно из самых удачных мест, чтобы показать фотовыставку Торстена Мильзе. Это очень известный фотограф, сейчас он живет в городе Кёльне и является послом «Кэнон». «Кэнон» наделяет этим званием очень немногих профессиональных фотографов, которые способны представлять свои проекты на мировом уровне, и мы очень рады, что можем показать проект «Полярный мир» вам.

Также Владимир Есипов поведал собравшимся, как проходила съемка фотографий из экспозиции «Полярный мир». Чтобы сделать снимок со стаей пингвинов, Торстен шел пешком около 45 минут по льду Антарктиды со всем своим оборудованием – штативами, объективами – при температуре -25 градусов. Потому что вертолет, на котором он прилетел туда, не мог приземляться в месте обитания пингвинов, чтобы не испугать их. Вообще съемка зачастую проходила в экстремальных условиях, но наградой за труды фотографа стали прекрасные снимки с участием разных обитателей полярных льдов – это белые медведи, императорские пингвины, нерпы и тюлени… Работа продолжалась несколько лет.

На вопрос о том, каким образом независимый фотограф может сотрудничать с редакцией, Владимир Есипов ответил:

- Любой фотограф может сотрудничать с журналом GEO, связавшись с нашим фоторедактором и предложив свои работы. Раз в месяц у нас проходит редакционное собрание, на котором мы просматриваем и обсуждаем предложения фотографов. И если фотоработы проходят редакционный отбор, они публикуются.

В фотовыставке «Полярный мир» представлены 25 фотографий, она продлится до 13 сентября для всех желающих прикоснуться к красоте заснеженных ландшафтов.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.