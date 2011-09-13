Мировые звезды съехались на "Меридианы Тихого"

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» продолжает работу.

В этом году он проводится в девятый раз. Традиционно фестиваль начался со звездной дорожки у кинотеатра «Океан». По ней прошли все гости фестиваля, в том числе звезды мирового кино Лайза МИНЕЛЛИ и Орнелла МУТТИ.

Работы на фестиваль привезли кинематографисты из 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В общей сложности за неделю зрители смогут посмотреть 184 фильма, посетить мастер-классы известных режиссеров и пообщаться со знаменитостями в неформальной обстановке. На главный приз претендуют 10 полнометражных и 10 короткометражных лент. Председатель жюри «Меридианов Тихого» - британский писатель, киновед и сценарист Энтони РЕЙНС. Фильмом открытия стала российская лента «Небесный суд», снятая в 2011 году. Картину представили режиссер Алена ЗВАНЦОВА и исполнитель главной роли Никита ЗВЕРЕВ.