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Культура
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В Находке планируют открыть филиал театра Горького

13 Августа 2018, 11:25 | Владивосток

Выездные музейные экспозиции и гастроли намерены организовать для жителей Приморского края, также в планах – создание филиала театра Горького в Находке. Об этом стало известно на очередном заседании Общественного экспертного совета по культурной среде с участием главы региона Андрея Тарасенко.

Глава Приморья подчеркнул, что важно приобщать к культуре с ранних лет. Для этого в этой сфере нужно увеличивать количество преподавателей.

«Для работников культуры мы снизили ипотеку до 5,5%. Введены звания заслуженного работника культуры Приморского края, которое дает возможность получать повышенную пенсию. Также мы готовы выдавать гранты за дополнительные занятия и организацию кружков», – заявил руководитель края.

Андрей Тарасенко считает, что у всех жителей края должна быть возможность посмотреть театральные представления и знаменитые произведения искусства. Для этого нужно организовывать гастроли театров и выставок.

Худрук театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий выступил с предложением создать в Находке филиал театра.

«Если вы разработаете дорожную карту по созданию филиала, то мы привлечем местный бизнес, который возьмет над вами шефство», – обозначил Андрей Тарасенко.

Кроме того, на совещании поднимались вопросы обеспечения работников культуры служебным жильем, восстановления Владивостокской крепости и создания фонда для пополнения музейных коллекций.

Напомним, ранее Президент России дал поручение открыть в Приморье филиалы крупнейших учреждений культуры страны. Так, с 1 января 2016 года действует Приморская сцена Мариинского театра, 1 сентября 2016 года во Владивостоке открылся филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой.

Сегодня в крае ведется работа по созданию единого культурного центра. Планируется, что в него войдут филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока. В здании будет предусмотрен выставочный зал для совместного использования, выставочный зал для Приморской картинной галереи и вспомогательные помещения.

 

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: театр Горького  Находка  владивосток 



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Комментарии

  • ъъъъ13:01, 13.08.2018#

    А Судоремотный ПСРЗ завод восстановить не пробовали?? Или Рыбный порт. . . . . холодильники то все уничтожили. . .

  • Амбассадор14:19, 13.08.2018#

    ПСРЗ вонючий труп пока им управляет Заварзин Н. И. Доки тонут суда горят. Работников нет. А те компании которые привлекаются для ремонта судов с которых требуют откаты в пользу Судоремонтного комплекса. Без налички ничего не делается строителю дай мастеру дай. Работники жалуется что Заварзин не платит зарплату.

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