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Экскурсионный Владивосток выходит на новый уровень

13 Августа 2015, 12:00 | Владивосток

Во Владивостоке состоялась первая пешеходная экскурсия с радиогидами. Набор устройств, позволяющих слышать экскурсовода на большом расстоянии, экскурсионному бюро «Время города» подарила компания «ДВ Регион». Теперь прогулки по центру Владивостока стали ещё комфортнее: благодаря радиогидам городской шум не отвлекает от экскурсии, с ними можно даже немного отстраняться от группы, любуясь интересными местами.  Как сообщает газата "Золотой Рог", первыми гостями экскурсии с радиогидами стали представители городских СМИ.

Группа, под предводительством директора Музея Арсеньева – Виктора ШАЛАЯ - прошла по центральным улицам города, посмотрев на Владивосток, «глазами Элеоноры Прей». По отзывам участников, радиоигиды действительно позволили абстрагироваться от уличной суеты и насладиться историй города, окунаясь в начало 20 столетия.

Благодаря уникальному архиву, состоящему из 16 000  страниц писем, которые писала Элеонора, жизнь Владивостока того времени поддается воссозданию: здесь и сверкающая золотая арка Японского консульства, сделанная на самом деле из маленьких мандаринов, и гул городского порта, доносящийся до Почтового переулка, и изобилие всяческой снеди, продающейся за копейки, здесь и постреволюционные трудности. Всё это описано Элеонорой Прей до мельчайших подробностей, и благодаря экскурсиям Музея Арсеньева – доступно всем желающим.

«Владивосток глазами Элеоноры Прей» – одна из наиболее востребованных городских экскурсий. Она проходит по Светланской – самой оживлённой улице города: там и уличное радио, и экран кинотеатра "Уссури", и поток автомобилей, и музыканты у переходов, и проезжающие поезда и электрички. Раньше шум очень мешал слушать экскурсовода. Мы благодарны за этот актуальный подарок: радиогиды – это именно то, чего не хватало для проведения экскурсий по этой улице!», – поделилась впечатлениями руководитель экскурсионного бюро «Время города» Анна АФАНАСЬЕВА.

«Мы стараемся поддерживать местные проекты, такие как экскурсионное бюро «Время города», а сейчас ещё содействуем повышению привлекательности города, работая над туристическим порталом Vladivostok.travel. Мы уверены, что компаниям города нужно объединять свои усилия в развитии туристической инфраструктуры, тогда со временем Владивосток может стать туристической столицей всего Дальнего Востока», – отметил Генеральный директор «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО.

Действительно, индустрия гостеприимства в приморской столице в последнее время стремительно развивается, и имидж Владивостока в мировом сообществе формируется всё более благоприятный. И в этом есть заслуга каждого, кто не равнодушен к истории своего родного города и готов участвовать в его развитии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экскурсия  шарлай  туризм  владивосток 



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