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Встречи во Владивостоке: О Габо, демократии и силе искусства
ВЛАДИВОСТОК, 11 июля, ZRPRESS. Гости «ЗР» - Рубэн Дарио Флорэс Арсила, министр-советник Посольства Колумбии в Москве, и писатель Сергей Марков.
«Один из этих дней»… Так называется один из ранних рассказов Габриэля Гарсиа МАРКЕСА, под виртуальным патронажем которого во Владивостоке прошли Дни Латинской Америки, организованные администрацией города и приуроченные ко Дню рождения краевого центра. И, думается, предстоящему саммиту АТЭС.
Подарок царский, и тем более обидно, что те, кому было поручено оповестить земляков о программе праздника, пренебрегли явно старательностью в организации рекламы Дней, которые могли превратить Владивосток в место недельного яркого, многолюдного, искрометного фестиваля. Латинская Америка много ближе нам, чем кажется на первый взгляд. Поколения целого века русских и советских людей жили и танцевали с «Кумпарситой» и «Бесамэ Мучо»». Уже два поколения зачитываются произведениями бесспорного гения Маркеса и молодое поколение - книгами Паоло КОЭЛЬЯ (гением спорным), филологи продолжают изучать творчество Пабло Неруды и Габриэлы Мистраль. Меняются моды, но майки тинейджеров, как и тридцать-сорок лет назад, украшают портреты Че Гевары… А уж про мексиканские сериалы начала 90-х можно сложить благодарственную сагу. «Рабыня Изаура» и « Богатые тоже плачут» скрасили годы растерянности миллионам женщин бывшего Советского Союза.
Концерты, фотовыставки, кинопоказы проходили сразу на нескольких площадках и, повторюсь, до обидного жаль, что так скромна была предварительная реклама…
В один из этих дней в зале гостиницы «Экватор» состоялась лекция «Культура Колумбии сегодня» с участием Министра-Советника Посольства Колумбии в Москве Рубэна Дарио Флорэс Арсилы, профессора, известного ученого-литературоведа и переводчика из Боготы, директора Института русской культуры им. Льва Толстого колумбийской столицы.
(Обликом Рубэн – вылитый наш Николай Цискаридзе).
С российской стороны взял на себя труд стать экспертом творчества Маркеса Сергей Марков, позиционирующий себя писателем, кинодраматургом, журналистом-международником, переводчиком, галеристом, сувенирщиком, путешественником, бывшим зятем великого артиста Михаила УЛЬЯНОВА и пр. Нобелевского лауреата он дружески называл Габо, заставляя трепетать слушателей и перемежая свою речь глаголами: «вспоминаю, как я поинтересовался у Габо…», «как-то раз в разговоре с Габо…». Первое знакомство путешественника с великим писателем состоялось в пору студенчества будущего международника. Он где-то поздоровался с Маркесом…
После окончания лекции я поинтересовалась у нашего гостя – сколько раз он видел Маркеса вообще.
- Два раза, - обиделся Сергей Марков…
- Нормально, обрадовалась я… Некоторым нашим хватало и одного, чтоб потом годами доить тему из цикла «Я видел Ленина» и писать мемуары.
Возложив литературоведческую часть встречи на своего колумбийского коллегу, Серей Марков подробно остановился на приватных сторонах жизни классика, обнаружив недюжинную осведомленность его страстями и пороками…
Обращение же к аудитории колумбийского ученого заставило пожалеть, что его выступление не прозвучало с кафедры университета или в зале краевой публичной библиотеки. Ибо речь шла не только и не столько о творчестве Маркеса, сколько о мировой культуре вообще, о взаимопроникновении культур разных народов и их взаимном обогащении…
Восхитительной была русская речь Рубэна Дарио Флорэс Арсилы… Скажем, давно ли ваше лицо называли ликом? Или – как часто вы ссылаетесь на творчество Лескова?
- Нуждается ли сегодня творчества Маркеса в популяризации? – поинтересовались мы у ученого.
- Полагаю, что уже не нуждается, - ответил Рубэн. - Признанные гении существуют как данность… Поэтому уже нет нужды пропагандировать Фолкнера или Пушкина, Пастернака или Хемингуэя… Дело читателя найти ответы на собственные вопросы на страницах произведений мастеров. А дело ученых – уже интерпретировать сюжеты и образы, исследовать творческий метод…
- Вы согласитесь, труд переводчика – половина успеха произведения? Чьи переводы Маркеса на ваш взгляд самые удачные?
- Это важный и опасный вопрос. Потому что истинный переводчик – тот же писатель. В российской культуре существуют мощные традиции перевода, который делают истинные виртуозы словестного творчества… Я – сторонник школы классического русского перевода…
- Значит, в переводе творчества Маркеса вы отдадите пальму первенства Валерию Столбову?
- Я – да. Но это мое личное мнение.
- А в Колумбии знают русскую литературу?
- У нас хорошо знают творчество Достоевского и Чехова… Проявляется интерес к произведением Льва Николаевича Толстого.
- Колумбия – демократическая страна? У вас свободны средства массовой информации, у вас есть оппозиция? Есть свобода слова?
- Да, конечно, у нас успешно действуют все институты и инструменты демократического, свободного государства… Приезжайте посмотреть – виза россиянам не требуется.
…А Сергей Марков увлеченно продолжал воспоминания… Одна его знакомая по фамилии А., поделилась с ним сокровенным. Дескать, выдающийся советский поэт-шестидесятник Е. страдал мужской слабостью в такой степени, что даже и потомства иметь не мог. И вот он только-только закончил чтение «Ста лет одиночества». Пришел в страшное возбуждение, и тут ему на пути подвернулась приятельница Маркова. Поэт овладел ею, и та немедленно понесла, став матерью первенца поэта.
Вот такова волшебная сила искусства!
Ася Комарова, газета "Золотой Рог".
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