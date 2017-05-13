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Сезон уличных мероприятий во Владивостоке открыли ярмаркой и концертом
Городской сезон уличных мероприятий стартовал в Старом дворике ГУМа. Под открытым небом прошли творческая ярмарка Creativespot и выступления местных музыкальных групп, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ключевым событием праздника стала тематическая ярмарка «Сезон открытий», которая 6 и 7 мая. Проект Creativespot также отметил этим мероприятием свое шестилетие.
Организаторами открытия уличного сезона выступают «Владивостокский ГУМ» и сообщество Creativespot. На празднике была организована обширная музыкальная программа: в первый день на специально оборудованной сцене звучал джаз, а во второй выступили известные во Владивостоке команды Gospel Tramp, SAD SAD SATAN и Starcardigan.
Отметим, что открытие сезона уличных мероприятий проходит в Старом дворике ГУМа уже второй год подряд. В прошлом сезоне это пространство выступило площадкой для ряда крупных городских событий.
«Мы аккумулируем в Старом дворике различные активности, чтобы наполнить жизнью исторический центр Владивостока. Одним Двориком наше пространство не ограничивается: на Чердаке ГУМа проводятся спектакли и выставки, а сам комплекс второй год представляет площадку для всероссийской акции «Библионочь». Впереди у нас еще множество мероприятий, которые, уверен, заинтересуют жителей и гостей города», — рассказал газете «Золотой Рог» заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ТД «Владивостокский ГУМ» Спартак Голиков.
Полина ЛАПИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото организаторов.
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