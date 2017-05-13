www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.16 р. 100 JPY: 50.27 р.
EUR: 62.09 р. 10 CNY: 82.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Сезон уличных мероприятий во Владивостоке открыли ярмаркой и концертом

13 Мая 2017, 15:29 | Владивосток

Городской сезон уличных мероприятий стартовал в Старом дворике ГУМа. Под открытым небом прошли творческая ярмарка Creativespot и выступления местных музыкальных групп, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ключевым событием праздника стала тематическая ярмарка «Сезон открытий», которая 6 и 7 мая. Проект Creativespot также отметил этим мероприятием свое шестилетие.

Организаторами открытия уличного сезона выступают «Владивостокский ГУМ» и сообщество Creativespot. На празднике была организована обширная музыкальная программа: в первый день на специально оборудованной сцене звучал джаз, а во второй выступили известные во Владивостоке команды Gospel Tramp, SAD SAD SATAN и Starcardigan.

Отметим, что открытие сезона уличных мероприятий проходит в Старом дворике ГУМа уже второй год подряд. В прошлом сезоне это пространство выступило площадкой для ряда крупных городских событий.

«Мы аккумулируем в Старом дворике различные активности, чтобы наполнить жизнью исторический центр Владивостока. Одним Двориком наше пространство не ограничивается: на Чердаке ГУМа проводятся спектакли и выставки, а сам комплекс второй год представляет площадку для всероссийской акции «Библионочь». Впереди у нас еще множество мероприятий, которые, уверен, заинтересуют жителей и гостей города», — рассказал газете «Золотой Рог» заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ТД «Владивостокский ГУМ» Спартак Голиков.

Полина ЛАПИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото организаторов.

Автор:
Теги: старый дворик  мароприятие  ГУМ  культура  библионочь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru