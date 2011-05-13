Искусственный рай как насилие глазами Рашель Лабасти

12 мая в галерее современного искусства «Арка» при поддержке организации «Альянс Франсез-Владивосток» открылась выставка молодой французской художницы Рашель Лабасти.

Под одним названием выставки «Оболочка» француженки Рашель Лабасти объединены проекты - «Скульптура» (1999) и «Храм» (2006), в которых она касается двух тем, характерных для её творчества: темы ускользающего времени и темы заточения.

Рашель Лабасти рассказала "ЗР" о своем творчестве:

«Если меня спросят, чем именно я занимаюсь, то я скажу, что я, скорее, - скульптор. Я ощущаю себя именно им, потому что для меня скульптор - это тот, кто самовыражается через материал, и это получается у меня само собой, естественно. Я выбрала работу с самыми разными материалами: смола, гипс, древесина, керамика, песчаник, а также рисунок и видео.

Чаще всего я отталкиваюсь от образа в голове, от ощущения, затем я ищу средство, которое помогло бы мне наиболее точно передать идею. Это может занимать месяцы. Далее я пускаю в ход все средства, чтобы материализовать свой проект.

Почти всегда я реализую проект за счёт фактуры, так как она является частью процесса воплощения. Учусь использовать новые инструменты специально, чтобы воплотить проект в жизнь.

Иногда в процессе создания случаются неожиданные встречи, открытия, которые наводят меня на новые мысли или даже изменяют замысел. Эти "приключения" составляют часть моей «манеры исполнения» и они же заставляют меня двигаться вперед.

Наша жизнь окажется полностью под контролем других людей, если мы не возьмем её в свои руки. Я изучаю общество потребления, меня интересуют современные формы потери свобод и стратегии ухода от реальности: способы саморазвития, культура Нового века, общественная идеология, эзотерика, мистицизм, прозак, экстази и прочие проявления искусственного рая. Это мягкое, завуалированное насилие, которое за красивой формой скрывает глобальную угрозу.

«Скульптура» (1999). Для создания этого фильма я сначала фотографировала девушку-модель, которую просила принять различные, характерные для классической скульптуры, позы. Затем полученный таким образом диапозитив проецировался на пелену дыма, что наделяло тело чувственным движением, Тело рассматривается посредством движения, присущего дыму. Проецируемая картинка материализуется с изрядной долей необычности. Зритель может только частично заметить появление женского тела, стараясь угадать его контуры, прежде чем они снова растворятся в дымке, чей ритм движения не прекращает меняться. Проекция, снятая на камеру, создает нематериальный образ, источниками которого одновременно являются античная скульптура и история фотографии (с точки зрения снимков на основе проекции) и кинематограф (создание иллюзорного движения при отсутствии звука, что придает произведению некоторую старомодность). Как и в кинематографе, где смена 24 кадров в секунду не воспринимается глазом и где время и движение перепутаны. Структура данной работы неуловима - дымка проявляется только благодаря проецируемой на неё картинке, а изображение возникает на дыме, который служит опорой. В конечном счете, ничего нельзя различить и выделить чётко, как самое движение и течение времени.

«Храм» (2006). В едином ритме с раздражающей музыкой восьми белых полос ткани вздымаются и опускаются, изображая простенки аудио системы или колонны античного храма. Так я изображаю мир СМИ, наносящий сокрушительный удар по самой идее свободы в потоке квазиевангелических слов, которые, однако, далеки от беспристрастности».

Особо хочу подчеркнуть социальную значимость, а также актуальность проекта «Оболочка». Посредством искусства затрагиваются темы, близкие нам и нашему городу: экология жизненного пространства, экология души и тела, бесконечность всего живого".

Выставка французской художницы Рашель Лабасти будет работать до 25 мая.

Галерея современного искусства «Арка» открыта со вторника по субботу с 11.00 до 18.00.

Адрес: г. Владивосток, ул.Светланская, 5.