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Театральная афиша Владивостока
Театр молодежи
14 мая в 11.00 - «Всё будет хорошо» Сказка для детей в 1-м действии.
14 мая в 18.00 - « Маленькие комедии». Шутка в двух действиях.
15 мая в 11.00 – «Не хочу быть собакой». Для детей Ку-ка-ра-оке нашего двора.
15 мая в 18.00 – «Королева красоты из Линейна». Провинциальный трагифарс в одном действии.
Театр Горького
14 мая в 11.00 – «Снежная королева». Сказка для детей.
14 мая в 18.30 - «Поминальная молитва». Пьеса в 2-х действиях.
15 мая в 18.30 – «№ 13 или Безумная ночь». Комедия в 2-х действиях.
19 мая в 18.30 - «По По» Спектакль по мотивам произведений Эдгара По. Евгений Гришковец.
Театр кукол
14 мая в 12.00 – «Зайка-зазнайка». Сказка для детей.
15 мая в 10.00 - «Как мы Гале помогали». Сказка-игра.
15 мая в 12.00 – «Любопытный слоненок». Для детей спектакль по мотивам народных африканских сказок.
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