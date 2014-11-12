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11 Международный джазовый фестиваль открылся в Приморье

12 Ноября 2014, 13:08 | Владивосток

11 ноября на сцене Приморской краевой филармонии  стартовал 11 Международный джазовый фестиваль. Продлится он до 17 ноября. В этом году на приморской сцене выступят 13 джазовых коллективов - свыше 100 музыкантов из разных городов мира.

В церемонии открытия фестиваля приняла участие вице-губернатор Приморского края Татьяна Заболотная.

«Джазовый фестиваль - это яркое, знаковое событие, одно из крупнейших в культурной жизни нашего края и всего Дальнего Востока. Его ждут поклонники с разных регионов страны и зарубежья. И это неудивительно: участниками фестиваля в разное время были такие легенды как Билли Кобэм, Ренди Брекер, группа «Меццофорте», Марко Миннеманн, Грег Хау, Диана Пентон, Эдмар Кастанеда, джаз-трио Chicken & Friend, Игорь Бутман, и многие другие»,-подчеркнула Татьяна Заболотная.

В рамках фестиваля в течение недели на сцене Приморской краевой филармонии выступят музыканты из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Санкт – Петербурга, Москвы, Нью-Йорка, Нового Орлеана, Парижа и Сеула. Впервые, среди участников из городов Дальнего Востока, организаторы фестиваля - Приморская краевая филармония и Администрация края - разыграют "Приз зрительских симпатий».

По традиции фестиваль не ограничится одними концертами. Помимо выступлений,  именитые гости – участники самых престижных международных конкурсов и  фестивалей,  номинанты   и   получатели   различных   музыкальных  премий,  которых с нетерпением ждут лучшие площадки мира,  проведут мастер - классы и творческие встречи с приморскими  музыкантами и  фанатами джаза.

По словам Татьяны Заболотной, у приморцев есть уникальная возможность приобщиться к миру джаза.

«Джаз - это ритм времени, города, жизни. Он есть в каждом из нас. Этой музыке не пытаешься противостоять, а погружаешься в этот волшебный, завораживающий своей непредсказуемостью, мир. Для того, чтобы понять джаз его нужно хотя бы раз услышать. Всю неделю у жителей и гостей Приморья будет такая возможность», - отметила Татьяна Заболотная.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: музыка  фестивали  международное сотрудничество  приморье 



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