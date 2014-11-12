11 Международный джазовый фестиваль открылся в Приморье

11 ноября на сцене Приморской краевой филармонии стартовал 11 Международный джазовый фестиваль. Продлится он до 17 ноября. В этом году на приморской сцене выступят 13 джазовых коллективов - свыше 100 музыкантов из разных городов мира.



В церемонии открытия фестиваля приняла участие вице-губернатор Приморского края Татьяна Заболотная.



«Джазовый фестиваль - это яркое, знаковое событие, одно из крупнейших в культурной жизни нашего края и всего Дальнего Востока. Его ждут поклонники с разных регионов страны и зарубежья. И это неудивительно: участниками фестиваля в разное время были такие легенды как Билли Кобэм, Ренди Брекер, группа «Меццофорте», Марко Миннеманн, Грег Хау, Диана Пентон, Эдмар Кастанеда, джаз-трио Chicken & Friend, Игорь Бутман, и многие другие»,-подчеркнула Татьяна Заболотная.



В рамках фестиваля в течение недели на сцене Приморской краевой филармонии выступят музыканты из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Санкт – Петербурга, Москвы, Нью-Йорка, Нового Орлеана, Парижа и Сеула. Впервые, среди участников из городов Дальнего Востока, организаторы фестиваля - Приморская краевая филармония и Администрация края - разыграют "Приз зрительских симпатий».



По традиции фестиваль не ограничится одними концертами. Помимо выступлений, именитые гости – участники самых престижных международных конкурсов и фестивалей, номинанты и получатели различных музыкальных премий, которых с нетерпением ждут лучшие площадки мира, проведут мастер - классы и творческие встречи с приморскими музыкантами и фанатами джаза.



По словам Татьяны Заболотной, у приморцев есть уникальная возможность приобщиться к миру джаза.



«Джаз - это ритм времени, города, жизни. Он есть в каждом из нас. Этой музыке не пытаешься противостоять, а погружаешься в этот волшебный, завораживающий своей непредсказуемостью, мир. Для того, чтобы понять джаз его нужно хотя бы раз услышать. Всю неделю у жителей и гостей Приморья будет такая возможность», - отметила Татьяна Заболотная.

ZRPRESS.RU, Владивосток.