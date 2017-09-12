Во Владивостоке завершается ремонт цирка

Основные ремонтные работы во Владивостокском цирке завершат к концу октября, затем начнётся сложный пусконаладочный процесс, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как доложил представитель подрядной организации на совещании, которое провел вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов, сейчас в здании цирка полностью завершены строительные работы, практически завершена отделка помещений. В дизайнерской зоне завершена роспись стен и потолка фресками. В помещениях устанавливается оборудование.

«Так, в зрительном уже зале установлены акустические панели, в амфитеатре монтируется 450 комфортабельных кресел, запущена система освещения. Ведётся установка покрытия манежа. Параллельно начата процедура закупки холодильного и иного оборудования», – сообщили подрядчики, отметив, что в октябре ремонтные работы будут завершены и начнётся сложный пусконаладочный процесс.

Эдуард Портнов поручил также начать подбор специалистов, которые будут эксплуатировать здание цирка.

«Учитывая насыщенность отремонтированного здания Владивостокского цирка сложным оборудованием, рекомендую незамедлительно начать подбор квалифицированных специалистов, которые будут его эксплуатировать», – отметил вице-губернатор.

Напомним, о необходимости полной реконструкции цирка глава Приморья Владимир Миклушевский заявил на «Большой встрече» с жителями края 26 марта 2013 года.

«Когда перед саммитом АТЭС мне показали цирк и предложили сделать ремонт фасада, я отказался. Нужно провести полную реконструкцию цирка, а не прятать проблемы за красивым фасадом», – заявил Губернатор.

Реконструкция началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная системы управления климатом. Полностью изменился и внешний облик цирка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.