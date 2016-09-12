Андреас Костандакес: Пусть глубоко личное так и останется личным

Пресс-конференция участников конкурсной программы кинофестиваля «Меридианы Тихого» прошла в кинотеатре «Океан» в понедельник, 12 сентября, во Владивостоке. Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, режиссеры рассказали о съемочном процессе и раскрыли основные идеи своих фильмов.

Как признался молодой режиссер Андреас Костандакес, в его фильме «Забелин» настолько много личного, что об этом даже лучше не говорить. Картина создавалась совместно с Никой Барабаш, которая также, как и Андреас, являлась на тот момент ученицей Московской школы нового кино, где они вместе посещали режиссерские лаборатории. «Однажды мы посмотрели фильм о мальчике – сироте, который тронул обоих до глубины души и мы решили, что однозначно снимем картину на смежную тему», - рассказал Андреас.

Напомним, в своей короткометражной работе постановщики обращаются к теме взаимоотношений отцов и детей. Взаимоотношения эти изначально кажутся обреченными на провал – по сюжету картины мальчик, трудный подросток, находится в детском доме, откуда совершает побег. Бежит при этом мальчик не куда-нибудь, а к своему отцу, под крышей дома которого пытается обрести приют и укрыться от преследования администрации воспитательного учреждения, куда был помещен при живом родителе.

Также на пресс-конференции присутствовали Надежда Степанова (режиссёр фильма «Я умею вязать», Россия), Шахана Госвами (актриса фильма «Ведутся работы», Бангладеш), Пэм Нгок Лан (режиссёр фильма «Другой город», Вьетнам).

Стоит отметить, что каждый из творцов хоть и считает свою картину достойной победы, не умаляет заслуг творчества конкурентов.

«Я просто поражена, что на фестивале в самой дальней точке России, во Владивостоке, представлены такие по-настоящему глубокие и яркие картины как начинающих, так и известных режиссеров», - поделилась своим впечатлением от конкурсной программы Шахана Госвами.





В фильме «Ведутся работы» она играет роль современной мусульманки, которая находится в поисках себя в быстро растущих городских районах Бангладеша. Главная героиня - актриса из среднего класса, осуществляет постановку известной политически острой пьесы Рабиндраната Тагора в современной интерпретации, одновременно пытаясь вернуть свое агентство.

Отметим, что в конкурсной программе фестиваля фильмы не только глубоко социальные, есть и просто глубоко личные, затрагивающие такой сложный вопрос как смысл жизни. В своем фильме «Я умею вязать» российский режиссер Надежда Степанова рассказала об экзистенциальном тупике 20-ти летней девушки, у которой нет ни сил, ни надежд на перемены.

Напомним, XIV Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 10 по 16 сентября. В официальную программе «Меридианов»-2016 включено 180 фильмов из 41 страны.

В этом году десять рублей с каждого проданного билета на фильмы 14-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» будут направленны на помощь пострадавшим от тайфуна «Лайонрок».

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.