Осень - время театральных премьер

Новый сезон в самом разгаре. Чем порадуют зрителя театры?

Приморский академический театр им. ГОРЬКОГО открыл 77-й сезон еще в сентябре спектаклем "Инкогнито из Петербурга", премьерным показом которого завершился предыдущий сезон. А в конце октября зрителям предстоит погрузиться в жизненные перипетии шукшинской истории "А поутру они проснулись".

Театр молодежи официально открывается сегодня спектаклем "Королева красоты из Линейна". На конец октября запланирован выпуск премьеры: это будет постановка под рабочим названием "Семейный портрет с дензнаками".

Удобные театральные кресла Драматического театра Тихоокеанского флота ждут своего зрителя 26 октября на новый спектакль режиссера МАЛЬЦЕВА "Сон в летнюю ночь" по ШЕКСПИРУ, а в ноябре - еще на одну премьеру: "Сиротливый Запад" МАКДОНАХА.

По традиции осень - время не только театральных, но и музыкальных премьер. Приморская краевая филармония открыла свой сезон с Фестиваля классической музыки "Дни высокой музыки в Приморье". 2 октября состоялось открытие концертного цикла "В городском саду играет духовой оркестр" - программой "Музыканты улыбаются". Сегодня программой "Музыкальные салоны Петербурга и Москвы XIX века" открывается абонемент "Его Величество Романс": это будут произведения композиторов пушкинской эпохи: АЛЯБЬЕВА, ВАРЛАМОВА, ДАРГОМЫЖСКОГО, ГЛИНКИ и др. А 9-го и 11 октября здесь пройдут гастроли Государственной оперы г. Штудгарта. На сцене Большого зала филармонии - опера МОЦАРТА "Волшебная флейта". Также в октябре ожидаются еще две премьеры: 16 октября - абонемент "Великий Бетховен", а 30-го - "Музыкальные столицы мира".