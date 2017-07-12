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Во Владивостоке пройдет фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
Второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт в приморской столице. Уже стартовал приём заявок – участие в фестивале могут принять все желающие горожане, неравнодушные к творчеству Владимира Семёновича. Награждение победителей и гала-концерт состоится 28 июля на набережной Спортивной гавани.
Организатор фестиваля – администрация Владивостока – предлагает творческим владивостокцам продемонстрировать вокальное и хореографическое мастерство, артистизм, навыки художественного чтения в четырёх номинациях фестиваля:
- художественное чтение стихов В. Высоцкого;
- театральные миниатюры, отрывки из спектаклей и фильмов (длительность не более 10 минут), связанных с творчеством В. Высоцкий;
- вокальное исполнение песен В. Высоцкого;
- хореография и пластика под музыку В. Высоцкого.
Для того чтобы принять участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус», необходимо до 15 июля направить заявку (форма прилагается) на адрес электронной почты:info@pmvl.ru. Или по адресу: Океанский проспект, 54, офис 315 В. Справки по тел. 292-50-20, 230-22-99 - Надежда Олеговна Журавлёва.
Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, фестиваль пройдёт в три этапа. Отборочный – открытое прослушивание горожан, подавших заявки. К слову, участники, у которых нет возможности присутствовать на прослушивании, могут вместе с заявкой предоставить видеозапись своего выступления.
Следующий этап – подготовительный. Участники, которые пройдут отборочный тур, смогут отточить своё мастерство, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа, а также команда специалистов по имиджу, сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.
Завершится фестиваль «Парус» гала-концертом. Здесь будут определены лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля, состоится их награждение. Общий призовой фонд - 40 тысяч рублей.
В состав жюри второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» войдут авторитетные представители творческого сообщества Владивостока.
Первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице в 2016 году. В ходе гала-концерта зрителям было представлено порядка 30 номеров: конкурсанты исполнили Высоцкого вживую вместе с оркестром, большинство номеров сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. Дополнили впечатления оригинальные декорации в стиле «модерн». Всё это сделало гала-концерт по-настоящему ярким и зрелищным. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий. Обладателем Гран-при – сертификата на 100 000 рублей – стал Михаил Гарчев, представивший сложную композицию «Кони привередливые».
Напомним, в 2013 году во Владивостоке появилось ещё одно по-настоящему знаковое место – памятник Владимиру Высоцкому. Сейчас в Театральном сквере, где на ступеньках амфитеатраВладимир Семёнович как будто исполняет свои песни, постоянно собираются почитатели творчества поэта. Литературные мероприятия и небольшие концерты проходят здесь по нескольку раз в год. Горожане читают стихи, поют вместе с бардами известные и любимые уже несколькими поколениями песни и просто приходят сюда, чтобы послушать музыкальные композиции, которые звучат здесь постоянно.
К слову, Владимир Высоцкий дал концерты во Владивостоке летом 1971 года. Упоминается наш город и в его песнях.
Первый в России поющий памятник Высоцкому появился во Владивостоке по инициативе главы города Игоря Пушкарёва. Установить памятник Владимиру Высоцкому было его давней мечтой. В течение двух лет глава Владивостока вместе с художниками и творческой общественностью выбирал эскиз скульптуры. 25 июля 2013 года в Театральном сквере состоялось открытие памятника легендарному артисту.
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