Дни Ниигаты пройдут с 16 по 21 июля

Они посвящены 20-летию со дня установления побратимских отношений, которые отмечаются в этом году. К слову, Ниигата стала первым побратимом нашего города.

Представительная делегация из Ниигаты (около 50 человек), которую возглавят мэр этого города Акира СИНОДА и председатель муниципального собрания Такаси ФУДЗИТА, прибудет во Владивосток 15 июля. В ее составе - представители гостиничного и туристического бизнеса, а также жители Ниигаты в рамках проекта «Крылья дружбы», сотрудники специализированного колледжа изобразительных жанров манга и аниме, мастера по изготовлению и запуску гигантских воздушных змеев, спортсмены и тренеры юношеской футбольной команды.

На 16 июля намечен визит японской делегации во Всероссийский детский центр «Океан», где состоится товарищеский футбольный матч между командой клуба «Albirex Niigata» и сборной участников спортивной смены, пройдет запуск воздушных змеев, а также мастер-классы по рисованию японских комиксов манга и изготовлению воздушных змеев под руководством японских специалистов.

Главная и массовая часть праздничных мероприятий пройдет в воскресенье, 17 июля, с 11 до 17 часов на первом пляже бухты Лазурная. Отдыхающих порадует не только «японский блок» - подарок из нашего города-побратима: запуск и битва гигантских воздушных змеев и мастерская по их изготовлению, мастер-классы по рисованию манга, выставка работ выпускников колледжа манга и аниме из Ниигаты, но и насыщенная программа, подготовленная местными коллективами и аниматорами. Владивостокцев и гостей города ждет встреча с Нептуном и его свитой, конкурс тельняшек, веселые соревнования, танцы на песке, боди-арт в стиле Japan, дефиле костюмов героев японских комиксов и фильмов.

17 июля ориентировочно в 10 и 15 часов на стадионе «Юность» по улице Овчинникова футбольная команда «Albirex Niigata» проведет две товарищеские встречи со сверстниками из Владивостока.

В понедельник, 18 июля, гостей из Ниигаты ждет большая экскурсия по Владивостоку и острову Русский. В тот же день с 10 до 11:30 в Японском центре (Океанский проспект, 37) состоятся презентация туристического потенциала Ниигаты и семинар для представителей туристического и гостиничного бизнеса Владивостока. 19 июля официальные представители японский делегации покинут наш гостеприимный город. А футболисты из «Albirex Niigata» продолжат проводить во Владивостоке совместные тренировки и товарищеские матчи c юношескими командами «Луч-Энергия», «Океан» (Находка) и «СКА-Энергия» (Хабаровск) до 21 июля.